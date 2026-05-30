Romance, fantasy e grandi ritorni: ecco quali sono i libri più letti di aprile secondo la nuova classifica BookTok Italia

Siete bloccati e non sapete cosa leggere? Niente paura, TikTok ci viene incontro sveliandoci quali sono i libri più letti del mese.

Ebbene sì, c'è stato un momento in cui TikTok sembrava il regno esclusivo di balletti, trend beauty e video virali. Oggi invece è diventato anche uno dei luoghi più influenti per il mercato editoriale. Basta aprire la sezione #BookTok per capire quanto i libri siano tornati al centro delle conversazioni online: recensioni emotive, aesthetic romantiche, fan theory e pile infinite di romanzi consigliati stanno trasformando semplici titoli in veri fenomeni culturali.

La conferma arriva dalla nuova #BookTok Bestseller List di TikTok Italia, realizzata insieme a NielsenIQ BookData e Media Control, che racconta i libri più letti e desiderati del mese di aprile 2026. E il dato più interessante è forse uno: il romance continua a dominare incontrastato.

Sul podio troviamo infatti Hazel Riley con Game of Gods. Discesa agli inferi, seguito da Non è un paese per single di Felicia Kingsley (che vola in sù dalla diciottesima alla seconda posizione grazie anche all’uscita del film tratto dal romanzo) e Fourth Wing di Rebecca Yarros, ormai diventato un cult assoluto del fantasy romance contemporaneo.

**Qui tutti i nostri consigli sui migliori libri da leggere**

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Da Felicia Kingsley a Rebecca Yarros: i titoli che dominano BookTok

A guardare la classifica dei libri più letti, emerge chiaramente una tendenza: i lettori di TikTok amano le saghe, le storie emotive e i personaggi capaci di creare community.

Felicia Kingsley è la vera regina del mese, con ben sei titoli presenti nella top 20, tra cui Due cuori in affitto, Innamorati pazzi, Mezzanotte a Parigi e Matrimonio di convenienza. Un successo che conferma quanto il romance italiano stia vivendo un momento fortissimo, soprattutto tra le nuove generazioni.

Accanto ai bestseller più recenti resistono anche alcuni “classici” della community BookTok, come Una vita come tante di Hanya Yanagihara e La canzone di Achille di Madeline Miller, libri che continuano a essere consigliati, riletti e discussi online anno dopo anno.

Tra le novità entrate in classifica spiccano invece My baby. Illusione di Giorgia Fiorella, nata su Wattpad e già amatissima sui social, e Limitless. Senza pietà. Vol. 3 di B. Karim.

Ma la vera forza di #BookTok è forse un’altra: trasformare la lettura in un’esperienza condivisa. Secondo una recente ricerca GlobalWebIndex, infatti, il 44% degli utenti italiani di TikTok è interessato a libri e letteratura. E non si tratta di lettori “isolati”: sono persone appassionate anche di cinema, musica, viaggi e cultura pop.

Ed è proprio questo mix a rendere i libri più letti del momento qualcosa di più di semplici bestseller. Sono titoli che diventano conversazioni, fandom, video virali e, sempre più spesso, film e serie TV.

La classifica di aprile lo dimostra perfettamente: oggi leggere non è più un hobby silenzioso, ma un fenomeno sociale capace di influenzare trend culturali, classifiche editoriali e perfino il successo di un adattamento cinematografico.