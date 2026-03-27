Dalle silhouette couture ai dettagli inaspettati: ecco chi questa settimana domina le classifiche delle best dressed of the week



Anche questa settimana, con il susseguirsi di première internazionali ed eventi esclusivi, le best dressed of the week tornano a dettare legge. Questa volta, a catturare la nostra attenzione sono soprattutto Zendaya e Anne Hathaway, protagoniste di due apparizioni davvero interessanti. Tra haute couture e creazioni su misura, secondo noi entrambe hanno dimostrato come il red carpet resti uno spazio per costruire look unici e riconoscibili.

Zendaya in Louis Vuitton: minimalismo con un twist narrativo

Per la première parigina di The Drama, Zendaya ha scelto un look custom made firmato Louis Vuitton, confermando la direzione estetica già intrapresa durante il press tour. L’abito, una colonna bianca dalle linee pulite e dalle maniche lunghe, richiama un immaginario quasi bridal davvero sofisticato

A rompere questa apparente purezza interviene un elemento inaspettato: si trattta di un maxi fiocco in chiffon nero che scivola sul retro. Anche lo styling segue questa logica, con pumps nere che sostituiscono il consueto total white.

Anne Hathaway in Valentino Haute Couture: glamour d’impatto

A Milano invece, in occasione dell’evento Bvlgari Eclettica, Anne Hathaway ha incantato con un look Valentino Haute Couture dal forte impatto visivo. Il colore lampone del tessuto moiré cattura immediatamente lo sguardo, mentre le maniche a mantella e l’ampia gonna costruiscono una silhouette teatrale e sofisticata.

La scelta più interessante? Indossare l’abito al contrario. Un gesto stilistico intelligente che trasforma la scollatura originale in un profondo décolleté a V, perfetto per valorizzare la spettacolare collana di alta gioielleria firmata Bvlgari.

Con questo look la Hathaway ha dimostrato ancora una volta di sapere esattamente come interpretare il dress code di un evento high jewelry: senza esitazioni, con sicurezza e soprattutto con grande senso scenico.

Questa settimana però le sorprese non finiscono qui! Ecco la nostra gallery con tutti i look più belli degli ultimi sette giorni.

Best Dressed of the Week

Zendaya in LOUIS VUITTON

Credits: Courtesy of Press Office

Zendaya in ERMANNO SCERVINO Fall Winter 2026-27



Credits: Courtesy of Press Office



Anne Hathaway in VALENTINO HAUTE COUTURE

Credits: Getty Images

Miley Cyrus in RABANNE SPRING 2024 e pumps JIMMY CHOO

Credits: Getty Images

Kathryn Newton in ETRO

Credits: Courtesy of Press Office

Sarah Michelle Gellar in BEC + BRIDGE

Credits: Getty Images

Eiza Gonzalez in CAROLINA HERRERA FALL 2026

Credits: Getty Images

Malin Akerman in FILIARMI

Credits: Getty Images

Elettra Lamborghini in CHIARA BONI Le Petite Robe

Credits: Courtesy of Press Office

Gisele Bündchen in un abito argento con spalline e sandali "Ellabrita" RENE CAOVILLA

Credits: Courtesy of Press Office

Camila Morrone in GUCCI PRE-FALL 2026 e pumps PARIS TEXAS

Credits: Getty Images

Anne Hathaway in MICHAEL KORS

Credits: Courtesy of Press Office

Dua Lipa in BALMAIN FALL 2026

Credits: Getty Images