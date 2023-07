Cosa si indossa per assistere a uno dei tornei di tennis più esclusivi al mondo? Ce lo mostrano le celebrities che in questi giorni non si perdono nemmeno uno dei match in corso sui celebri prati londinesi

Il tornero di Wimbledon è forse l'appuntamento che gli appassionati di tennis attendono con maggiore emozione. Un po' perchè è uno dei quattro del Grande Slam, ovvero uno dei quattro tornei più imporanti in termini di vittoria (per prestigio, punteggio e montepremi), un po' perchè la sua storia e il suo stile very british lo rendono non solo un appuntamento importante per gli sportivi, ma anche un momento mondano esclusivo e molto ambito.



Se avete visto la docuserie di Netflix Break Point avrete sentito i racconti di alcuni degli atleti protagonisti delle più recenti edizioni: i match sui celebri prati inglesi sono quelli più densi di tensione, nell'intero club regna un rigore e sì, un'ansietta palbabili. E il royal box, la celebre tribuna in cui trovano posto i reali inglesi durante le partite (prima fra tutti la madrina del torneo Kate Middleton), pare giocare un'ulteriore punto a sfavore per chi punta ad aggiudicarsi la tanto ambita coppa. Un punto a sfavore per chi gioca, uno a favore per lo stile e la fama di questo evento: ogni anno infatti non mancano tantissime celebrities, che non si fanno certo scappare un'occasione di così grande prestigio.

Alcune, come Anna Wintour, Alexa Chung e Sienna Miller, sono delle presenze fisse, infatti stagione dopo stagione non mancano mai i loro primi piani in tribuna. Anche quest'anno non si sono fatte attendere e con loro tanti altri nomi famosi che abbiamo scovato tra un set e un match point.

Dato che la nostra missione non è il puro vip watching (o telecronache di partite che rasentano talvolta le 4 ore di durata) ma rapportarlo a tematiche legate allo stile e alla moda, ci siamo subito chiesti: cosa indossano le celebrities in un'occasione speciale come Wimbledon?

Verrebbe da dire che per un evento sportivo, di qualsiasi portata esso sia, lo stile lascia un po' a desiderare: la maggior parte della gente, lo avrete notato, indossa - giustamente - ciò che gli pare. Ma quando la telecamera che trasmette gli incontri in mondovisione indugia su di te perchè sei la secolare direttrice di Vogue America, l'icona di stile per eccellenza o l'attrice rivelazione delle ultime serie tv, scegliere cosa indossare può rivelarsi una missione un po' più complessa.

In questi momenti poi entra in gioco un elemento non da poco: lo sponsor. All'interno di un simile evento ci sono vip lounge di tantissimi marchi che sostengono il club e al contempo questo evento si trasforma, per tanti altri nomi della moda, in un'impressioannte vetrina a livello pubblicitario. Va da sé che chi campeggia sugli adv di questo o quello, lo indosserà anche lì insomma.



Sponsorizzati (quasi tutti diciamolo) o nati dall’esteo di chi li indossa, diamo un'occhiata ai look di chi era prensenti in questi giorni a bordo campo insieme ai tanto appassionati della racchetta.

Emma Corrin, credits: Getty Images

Partiamo da Emma Corrin: per l'attrice, volto di numerose campagne Miu Miu, non poteva mancare una minibag proprio del brand italiano di casa Prada, abbinata a un completo doppiopetto e bermuda, con cravatta in tinta, calzini e stringate in cuoio.

Non tradisce la Nostra Signora della moda nemmeno Ellie Bamber, che ha sfoggiato un total look Prada formato da un abito chemisier (o forse una camicia oversize), un trench, che con il tipico meteo inglese si sa come va a finire, un cappellino alla pescatora, un paio di occhiali da sole, borsa a mano e decolleté. Tutto super brandizzato e decisamente riconoscibile.

Ellie Bamber, credits: Getty Images

Riconoscibile è anche il caschetto di Anna Wintour, una fanatica del tennis. Per lei occhialoni neri d'ordinanza, un elegante abito a pois e alcuni dettagli che ci hanno spiazzato in quanto insoliti: delle grandi collane colorate.

Anna Wintour, credits: Getty Images

Niente collane per Alexa Chung, che al collo indossa uno dei grandi classici della moda: un maglioncino in cotone con le trecce, di Ralph Lauren a voler essere precisi, il quale è partner tecnico dell'intero torneo. Per lei il maglione nei toni del ciclamino si abbina con una camicia "safari style" beige, un jeans dritto, una borsa a mano e un grande ritorno dei primi Duemila: i sabot peep toe di vernice.

Alexa Chung, credits: Getty Images

Niente sabot ma sempre tacchi anche per Freida Pinto, con un look super chic. Abito chemisier, cappello in paglia, borsa a mano (Ralph Lauren) e sandali con listini sottili.

Freida Pinto, credits: Getty Images

Sopra: Pheobe Dynevor - Sotto: Sienna Miller. Credits: Getty Images

Dai look a tinta unita ai pois di Anna Wintour per arrivare poi alle righe: sono due i look striped che abbiamo incrociato. Il primo è quello di Phoebe Dynevor, formato da un crop top e da una gonna midi. Il secondo è quello con pantalone a palazzo e giacca kimono scelto da Sienna Miller.

Chiudiamo il nostro reportage di stile con lei, Cara Delevingne. Un blazer oversize sopra a un look total black con pantalone cargo e anfibi.

Cara Delevingne, credits: Getty Images