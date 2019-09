La madrina della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ci conquista in total look Giorgio Armani: ecco come replicare la sua mise stilosa

Alessandra Mastronardi, nei panni di madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2019, sta raccogliendo grandi consensi.

Merito, anche, dei suoi look favolosi.

A cominciare dalla mise à la garçonne firmata Armani che ha sfoggiato il primo giorno proprio per lo sbarco in Laguna.





L'attrice, per l'occasione, ha indossato un completo della collezione Giorgio Armani Resort 2020, composto da camicia in seta a righe con bottoni a contrasto, pantaloni ampi con risvolto alla caviglia e bretelle in pelle color cuoio.

A completare il tutto pochi dettagli ma curatissimi: décolleté marroni, una tracolla bianca, occhiali da sole con montatura tortoise e orecchini con le perle.

L'esempio perfetto di come lo stile manlike possa essere femminile e chic, se portato e mixato nel modo giusto.

Ecco i pezzi da avere per ispirarsi a lei.

Camicia con ricami e ruches ISABEL MARANT, ÉTOILE

Credits: mytheresa.com





Pantaloni ampi alla caviglia MANGO

Credits: shop.mango.com





Bretelle maschili H&M

Credits: hm.com





Pumps a punta PRADA

Credits: net-a-porter.com





Tracolla compatta VICTORIA BECKHAM

Credits: mytheresa.com





Orecchini con le perle & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Occhiali da sole con montatura tartarugata GIORGIO ARMANI

Credits: armani.com