Scoprite con noi tutte le star presenti alle sfilate di Milano Fashion Week

Dopo New York e Londra, le collezioni SS 2020 sono approdate ufficialmente a Milano Fashion Week. E con esse anche moltissime star, naturalmente.

Del resto attrici, modelle e influencer di fama internazionale non aspettano altro che presenziare come ospiti d'onore ai defilè dei loro designer del cuore. Chi sta popolando in questi giorni i front-row delle sfilate meneghine?

Scopriamolo insieme, day by day!





18 Settembre: Alexa Chung, Olivia Palermo, Chiara Ferragni e le altre



Alcune delle star più attese della Fashion Week sono già arrivate in città con una carica di glamour davvero esplosiva.

A cominciare dallo stuolo di influencer che hanno animato il parterre di Alberta Ferretti: Olivia Palermo, Chiara Ferragni e la sorella Valentina (con tanto di chioma rosa appena fatta), Chiara Biasi, Caroline Issa e Gala Gonzalez, solo per citarne alcune.

Paparazzate alla sfilata di Calcaterra la fashion blogger Marzia Peragine e l'attrice olandese Barbara Snellenburg, mentre in prima fila da Prada ha incantato tutti l'attrice australiana Nicole Kidman, immortalata accanto alla Direttrice di Vogue America, Anna Wintour.

E tra le ospiti di Miuccia anche una raggiante Alexa Chung, Jeanne Damas, Winnie Harlow e Tamu McPherson.

MFW: day 1 Chiara e Valentina Ferragni da Alberta Ferretti

Getty Images

Olivia Palermo da Alberta Ferretti

Getty Images

Giulia Bevilacqua da Alberta Ferretti

Getty Images



Gala Gonzalez da Alberta Ferretti

Getty Images

Chiara Biasi da Alberta Ferretti

Getty Images

Ellie Goulding da Alberta Ferretti

Getty Images



Melissa Satta da Alberta Ferretti

Getty Images

Larsen Thompson da Alberta Ferretti

Getty Images

Candela Pelizza da Alberta Ferretti

Getty Images



Cristina Chiabotto da Alberta Ferretti

Getty Images

Nicole Kidman e Anna Wintour da Prada

Getty Images

Alexa Chung da Prada

Getty Images



Jeanne Damas da Prada

Getty Images

Giorgia Tordini, Amina Muaddi e Gilda Ambrosio da Prada

Getty Images

Caro Daur da Prada

Getty Images



Caroline Issa da Prada

Getty Images

Tamu McPherson da Prada

Getty Images

Winnie Harlow da Prada

Getty Images



Marzia Peragine da Calcaterra

Getty Images

Barbara Snellenburg da Calcaterra

Getty Images





/ 20 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...