Il ruolo della moda nella fortunata serie Netflix è di assoluta protagonista. Ne abbiamo parlato con Emma Hernan, la nuova star dell'Oppenheim Group, che ci ha rivelato che...

Non serve essere degli esperti di real estate per appassionarsi, senza ritorno, a Selling Sunset. La serie Netflix che segue le vendite milionarie dell'Oppenheim Group, una delle più grandi agenzie immobiliari di Los Angeles, è giunta alla quinta serie e già si parla di rinnovi non solo per una sesta, doverosa visto l'hype scatenato dal finale di stagione, ma anche per una settima sfilza di puntate.





Cos'è Selling Sunset?





Per chi non lo seguisse (non ancora), si tratta di un reality show che accende i riflettori sul mercato immobiliare losangelino di lusso, non senza la comparsa di qualche celeb e, ovviamente, toccando qualche corda da serial drama. Le case da sogno vengono raccontate e vendute da un gruppo di agenti, tutte donne, che lavorano gomito-gomito con i gemelli e founder dell'agenzia Jason e Brett Oppenheim. Lo mettiamo subito per iscritto così da fugare ogni dubbio: i cliché ci sono, e sembrano i soliti. Donne bellissime, molte delle quali pure biondissime (nel senso tricologico del termine), tacchi alti, unghie laccate, auto di lusso e chi più ne ha più ne metta.





Una parte del cast di Selling Sunset ritira il Best Docu-reality Show agli ultimi MTV VMA. Da sinistra: Heather Rae El Moussa, Emma Hernan, Chrishell Stause, Davina Potratz, Chelsea Lazkani, Mary Fitzgerald e Vanessa Villela. Credits: Getty Images

A lasciare un'impronta forte e precisa di questa serie non sono infatti solamente i dollari per metro quadrato, ma lo stile, in termini di vita e di look, dei protagonisti. Birkin declinate in tutti i colori dell'arcobaleno e creazioni dei più grandi designer fortemente connotanti sono all'ordine del giorno. Banale e già visto? Non proprio. Leggero? Certamente, e per fortuna, ma prendendo le distanze da certi format del passato come The Simple Life, che mostrava Paris Hilton e Nicole Richie alle prese con la vita da comuni mortali, deridendone l'heritage ma finendo per elevarlo a status symbol, o The City, che spettacolarizzava rendendo glam quel fare da bullette dell'Upper East Side che avrebbe poi trovato il suo apice in Gossip Girl.



Selling Sunset racconta un business reale da differenti punti vista: tra lustrini e auto di lusso, emergono interessanti storie di women empowerment. Si vede cosa vuol dire saper fare squadra con altre donne e saperle sostenere o cosa accade quando si sceglie di fare l'opposto, seppellendo la solidarietà femminile tra una vendita a sei zeri e l'altra. E se vi sembrano sciocche per l'extension, lo shopping sfrenato o qualche frase ad effetto bè, è alquanto riduttivo.

La serie racconta di donne che hanno trovato il loro posto nel mondo lasciandosi alle spalle storie che nessuno immaginerebbe fermandosi all'apparenza di una locandina in stile Kardashian, ma che emergono raccontando uno spaccato di realtà comune a migliaia-milioni di persone. L'essere ragazze madri come Mary Fitzgerald, crescere da senza tetto come Chrishell Stause, che dormiva in una tenda e si lavava i capelli in un fiume all'insaputa dei compagni di scuola. O avere la determinazione e l'intelligenza di crearsi una piccola fortuna ancor prima di compiere 18 anni, per mettere in piedi una propria azienda, di filosofia plant-based, come ha fatto Emma Hernan. Ed è proprio con lei che abbiamo avuto l'occasione di fare quattro chiacchiere sulla serie e su una delle sue inscindibili protagoniste: la moda.



Credits: nella foto Emma Hernan indossa un completo di Jason Kent. Courtesy of The Rose Group.

Emma, sei una delle new entry nel cast di Selling Sunset, ma hai fatto subito breccia nel cuore dei fan della serie. Raccontaci come vivi questo momento.

Grazie per averlo detto! Adoro far parte dello show e poter dare il massimo per raccontare ai fan di Selling Sunset il mio lavoro e la mia vita. Prima di entrare nel cast ho lavorato con l'Oppenheim Group per anni e sono felice di questa svolta. Ogni giorno ricevo messaggi positivi da parte degli spettatori e da donne forti che cercando, in tante parti del mondo, di costruire le proprie carriere. Credo vivamente nel dare supporto alle altre donne e se posso essere un'ispirazione per loro sarò sempre felice di condividere la mia vita, i momenti più felici e quelli più complicati.



Uno dei temi principali di Selling Sunset, oltre alla vendità di abitazioni da sogno non senza qualche piccolo drama, è la moda.

Che relazione hai con la moda e qual è la tua idea di stile?

Personalmente amo il fatto che la moda abbia un grande ruolo nella serie e che tutte noi possiamo esprimere il nostro stile personale. Sono sempre stata appassionata di moda, ma ammetto di essere sempre stata una risparmiatrice, non avevo tutti i pezzi firmati che mi vedete addosso oggi quando ero una ventenne.

Penso di avere uno stile versatile: indosso un sacco di cappelli, mi piace lo stile business ma allo stesso tempo amo gli outfit sexy e divertenti. Credo sia importante utilizzare la moda come mezzo per sottolineare la propria personalità, penso di essere una persona molto semplice e positiva quindi mi piace che il mio stile rifletta queste caratteristiche. Mi piace indossare i colori e mixare dettagli glam con uno stile californiano più casual.



I tuoi outfit sono molto riconoscibili e sono dei look da sogno per tante donne: tacchi alti, colori accesi e un sacco di it-bags. Ti rappresentano al 100% anche fuori dal set?

Gli outfit che indosso durante le riprese rappresentano al massimo la mia personalità, amo un bel tacco alto e una statement bag. Perciò anche a telecamere spente il mio stile è molto simile anche se non sono sempre al massimo del glam. Mi piace indossare i pantaloni della tuta e un cappellino da baseball quando passeggio con Benny, il mio cane, o quando mi vedo con le ragazze per un brunch.



Hai uno stylist che lavora con te o fai tutto da sola?

Scelgo tutti i miei outfit da sola perché ritengo sia importante rimanere fedele alla realtà e a chi sono davvero. So chi sono, mi sento molto a mio agio con il mio corpo e voglio che questo si rifletta anche nel mio guardaroba. A volte comunque capita che Mary Francis, una delle mie migliori amiche che è anche una celebrity stylist, mi dia delle dritte in occasione di qualche grande evento. Stessa cosa con altri amici o membri della mia famiglia. Sono circondata da un sacco di persone splendide con le quali lavoro come se fossimo un team!





Apriamo il tuo guardaroba: svelaci qual è il pezzo senza il quale non potresti vivere.

Tutti gli abiti che indosso nella serie sono miei quindi... potrai immaginare che il mio guardaroba sia piuttosto ampio, ma fortunatamente essendo single dispongo di tanto spazio. Il mio pezzo preferito è un paio di occhiali da sole, che secondo me possono alzare tantissimo la resa di un outfit. Da un abitino prendisole a un look da ufficio o da palestra, un bel paio di occhiali ti rendono sempre completa!





Credits: Getty Images



Oltre a vendere case da sogno ti occupi dell'azienda che hai fondato e che si occupa di empanadas anche plant based e vegan. Pensi che anche in termini fashion potresti avvicinarti a questo stile di vita?

Ho fondato la Emma Leigh & Co. prima di lavorare nello show perché il mondo del food è sempre stata la mia passione e ho sempre voluto creare del cibo plant based surgelato per rendere più facile alle persone includere nella propria dieta del cibo di origine non animale. Seguo uno stile di vita molto salutare e sono al 100% vegana. Quanto alla moda provo il più possibile a incorporare la stessa filosofia e dato che l'industria della moda sta continuando sempre più la crescita in questa direzione, credo che in futuro diventerà una scelta ancora più facile.



Siamo nel bel mezzo delle vacanze estive in Italia: ti va di suggerirci 5 cose che non scorderai di mettere in valigia?

Una bella vacanza estiva in Italia sembra proprio ciò di cui avrei bisogno ora, posso venire con voi? Credeteci o no, viaggio sempre piuttosto leggera ma ci sono un po' di cose senza le quali non posso partire: Benny, il mio cane, anche se non lo metto in valigia perché sta sempre al mio fianco!

I costumi da bagno: sono una ragazza da bikini quindi ne porto sempre un po' con me. Gli occhiali da sole (di vario tipo per abbinarli a look diversi). Le vitamine che assumo ogni giorno perché per me la salute è fondamentale. Infine i gioielli, perché come gli occhiali da sole sanno non solo completare ma anche elevare ogni look.

Emma Hernan con Mary Francis. Credits: Getty Images

La connessione tra la serie e il mondo della moda è fortissima e va oltre ai bei vestiti che compaiono nei vari episodi. Basti pensare alle ultime sfilate Haute Couture di Parigi che hanno visto come protagonista, in passerella per Balenciaga, nientemeno che Christine Quinn, uno dei volti più controversi della serie. Acerrima nemica, per suo libero intento, di Emma e di quasi tutte le altre protagoniste del reality, Quinn è stata la più amata/odiata delle prime serie.





Di recente Christine, che rimane uno dei modelli stilistici più forti ed eccentrici della serie, è tornata al centro del gossip: dopo aver dato forfait alla puntata reunion in chiusura della quinta serie, si vociferà che non tonerà a far parte del cast nelle prossime puntate. Nessuna conferma e nessuna anticipazione nemmeno dalla nostra intervistata che alla domanda "cosa dobbiamo aspettarci dalle nuove puntate" non si è sbilanciata, affermando però che sarà ancora più sorprendente delle precedenti. E viste le premesse, non abbiamo alcun dubbio.