Selena Gomez, Camila Morrone e le altre star meglio vestite della settimana
Questa settimana la moda parla linguaggi diversi ma tutti ugualmente interessanti, incarnati specialmente da Selena Gomez e Camila Morrone.
Due celeb sempre più centrali nel panorama moda contemporaneo, capaci di attirare l’attenzione non solo per il loro stile, ma anche per il modo in cui interpretano le tendenze. Se da una parte infatti troviamo una star ormai consolidata, dall’altra emerge con forza una nuova protagonista sempre più sotto i riflettori.
Selena Gomez e l'eleganza firmata Prada
In occasione di un evento dedicato al suo brand beauty presso il The West Hollywood EDITION a Los Angeles, Selena Gomez ha scelto un mini dress rosa firmato Prada dalla collezione Primavera 2026. A completare il look, pumps bianche e capello raccolto. Una scelta elegante e fresca che non è passata di certo inosservata.
Camila Morrone in Gucci è un grande sì!
Sempre più protagonista della scena moda (e non solo), Camila Morrone continua a consolidare il suo status di icona emergente. Il suo stile raffinato e moderno si riflette perfettamente nella scelta di un abito in pizzo stretch floreale della linea La Famiglia GG firmata Gucci, indossato a New York.
Secondo noi questo look conferma la sua crescente sicurezza estetica. L'attrice infatti, in giro per parlare della serie Something Bad Is Going to Happen, prodotta dai fratelli Duffer, di cui è protagonista, sta vedendo la sua ascesa ormai inarrestabile.
Questa settimana incorona Selena Gomez e Camila Morrone tra le best dressed, ma i nomi da svelare sono ancora molti! Perché è chiaro che il percorso delle nostre Best Dressed nella moda continuerà a far parlare ancora a lungo e noi saremo sempre qui a mostrarvi i look più belli!
Selena Gomez in PRADA SPRING/SUMMER 2026
Credits: Courtesy of Press Office
Camila Morrone in GUCCI
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Kate Hudoson in VALENTINO collezione Fireflies Primavera Estate 2026
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Dove Cameron in FERRARI
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Rachel Zegler in DOLCE&GABBANA
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Lili Reinhart in BLUMARINE
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Cameron Diaz in FFORME Fall 2026
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Emma Chamberlain in MUGLER
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Meryl Streep in PRADA
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Brittany Snow in MONSE Fall/ Winter 2026
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Eva Longoria in ANTONIO MARRAS e pumps "Eva" LE SILLA
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Rosamund Pike in FENDI Fall/Winter 2026
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Jasmine Tookes in MARMAR HALIM
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