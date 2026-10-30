Tra première, cene eleganti ed eventi mondani, ecco i look più belli degli ultimi sette giorni. Pronte a scegliere il vostro preferito?

Come ogni venerdì che si rispetti, la nostra selezione delle Best Dressed of the Week non vi deluderà. Sono stati tantissimi i nomi che avremmo voluto citare questa settimana, ma abbiamo scelto per voi quelli che secondo il nostro fashion radar sono stati i più interessanti. Rosalía e Charlize Theron in particolare, hanno catturato la nostra attenzione con due look che ci hanno fatto sognare. Mettetevi comode allora, perché gli abiti più belli della settimana vi conquisteranno al primo sguardo.

Rosalía in Celine ai Billboard Latin Music Awards

L'abbiamo vista in versione street style, minimal chic, elegante senza sforzo, ma Rosalía non smette mai di stupirci. In occasione dei Billboard Latin Music Awards, la cantante ha indossato un top bustier con balze in taffetà di seta, gonna a tubino in raso duchesse di seta e scarpe modello mary jane in raso, tutto firmato Celine. Semplice ma con carattere, per noi è un grandissimo si!

Charlize Theron in Givenchy by Sarah Burton

Siamo ormai "abituati" alla sua bellezza, ma questo non vuol dire che sia sempre impeccabile. Di fatto però, anche questa settimana lo è stata. Charlize Theron infatti era raggiante alla serata amfAR Dallas Gala in un un top in maglia, pantaloni in lana, cintura con fibbia a cipria e mules in pelle con cerniera della collezione Primavera-Estate 2027 di Givenchy by Sarah Burton.

Tra i best look: Ferragamo

Il 22 ottobre invece, a Los Angeles, Leonardo Ferragamo e Maximilian Davis hanno accolto un gruppo selezionato di ospiti per una cena presso il Private Polo del Beverly Hills Hotel, in occasione della riapertura della boutique Ferragamo di Rodeo Drive. Tra questi, una meravigliosa Vittoria Ceretti ha conquistato tutti indossando un abito in viscosa double con cintura in pelle lucida e slingback nere della collezione Primavera/ Estate 2027.

Ma non vogliamo "spoilerare" altro! Da Rosalía e Charlize Theron a Elle Fanning e Naomi Watts, ecco chi per noi ha meritato il titolo di Best Dressed of the Week!

Rosalía in CELINE

Credits: Courtesy of Press Office

Charlize Theron in GIVENCHY by SARAH BURTON

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Vittoria Ceretti in FERRAGAMO

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Naomi Watts in VALENTINO collezione “Antibiblioteca” Spring Summer 2027

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Sienna Miller in ALBERTA FERRETTI Resort 2027

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Sophie Turner in LOUIS VUITTON

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Whitney Peak in CHANEL

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Emmy Rossum in ADAM LIPPES

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Elizabeth Banks in SELF PORTRAIT

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America Ferrera in RACHEL GILBERT

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Elle Fanning in ROBERT WUN FALL 2026 COUTURE e Voile Pump 105 AQUAZZURA

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Tracee Ellis Ross in FERRAGAMO

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Michelle Monaghan in ALTUZARRA SPRING 2027

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Zoe Saldana in SAINT LAURENT

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Gemma Chan in FERRAGAMO

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