Dal look per l’evento a Casa Azul a quello scelto per la prima grande premiére: ecco cosa hanno indossato Anne Hathaway e Meryl Streep durante il tour promozionale de “Il Diavolo veste Prada 2”.

Il tour promozionale de “Il Diavolo veste Prada 2” è ufficialmente iniziato è questo significa solo una cosa: l’attesa è praticamente finita e ormai manca pochissimo all’uscita del film che arriverà nelle sale a fine aprile.

A inaugurare questo mese ricco di eventi, Anne Hathaway e Meryl Streep che ieri sono volate a Città del Messico per la prima tappa del tour che le vedrà in giro per il mondo per presentare il sequel della pellicola cult del 2006.

Dopo i primi spoiler arrivati dal set, non sono più trapelati nuovi dettagli sui look di Miranda Priestley e Andy Sachs e bisognerà attendere ancora un pochino per scoprire cosa indosseranno.

Nel frattempo possiamo concentrarci sulle mise sfoggiate durante questo viaggio in Messico dalle protagoniste del film che stanno dando prova di avere un grande senso dello stile, proprio come quello degli iconici personaggi che interpretano sul grande schermo.

I look di Anne Hathaway e Meryl Streep durante la promozione de “Il Diavolo veste Prada 2”

Per un evento organizzato negli spazi del museo di Frida Khalo, Anne Hathaway ha optato per un completo nero di Schiaparelli in perfetto stile Western. I pezzi chiave del suo look? Un camicia con nappine su revers e polsini decorata con bottoni gioiello, una gonna a matita con le frange e un paio di décolleté.

Meryl Streep, invece, ha optato per un look total red che probabilmente anche Miranda Priestley avrebbe approvato: un completo rosso brillante di Dolce&Gabbana, composto da camicia con il fiocco sul collo, pantaloni ampi e blazer monopetto, completato da slingback e orecchi a cerchio.

Dopo un veloce cambio d’abito, eccole pronte per la prima Premiére. Per l’occasione, Anne Hathaway ha scelto un mini dress rosso tempestato di paillettes della collezione Fall 2026 di Stella McCartney, indossato con degli stivali over the knee che si fermano a metà coscia.

La “direttrice di Runway” ha puntato tutto sull’eleganza del binomio nero-blu scegliendo un lungo chemisier in satin blu navy di Schiaparelli, impreziosito da bottoni dorati, e indossato con sandali platform con il cinturino alla caviglia, con un paio di orecchini ottone placcato oro a forma di denti e una borsa a mano nera con una palma ricamata in filo lamé e rifinita da frange di perline dorate.

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