Cosa accomuna Nina Dobrev e Meghan Markle? Semplice: uno stile impeccabile che le ha fatte schizzare in cima alla classifica delle star meglio vestite della settimana



Questa settimana tra le Best Dressed of the week c'è Nina Dobrev che ci ha fatto innamorare del suo look romantico e chic in bianco.

L'attrice indossa un abito midi in pizzo e tulle bianco di Altuzarra e lo mixa con accessori metallizzati: pochette gold e sandali silver con lacci alla caviglia.

Anche Meghan Markle ci ha dato l'ennesima dimostrazione di non sbagliare nemmeno un outfit! La neo Duchessa di Sussex ha scelto un completo raffinato firmato Givenchy, composto da top e gonna longuette con spacco sensuale.

Decisamente più romantica la mise di Emily Blunt che in occasione dell'A.I.S Benefit Gala ha sfoggiato un sontuoso abito in tulle bianco con ricamo floreale a contrasto della collezione Dior Cruise 2019.

Curiose di scoprire chi sono le altre star meglio vestite della settimana? Ecco la nostra classifica.





Meghan Markle in Givenchy.

Nina Dobrev in Altuzarra.

Emily Blunt in Dior Cruise 2019.

Alexis Bledel in Amur.

Neve Campbell in Barney Cheng.

Rose Byrne in Brock Collection.

