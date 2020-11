Pronte a scoprire i look più eccentrici e colorati delle star sul red carpet virtuale degli MTV EMA 2020? Eccoli qui!

Una cerimonia virtuale con esibizioni registrate in diverse location europee e non. Questa la modalità scelta quest'anno, vista l'emergenza sanitaria da Covid-19, per celebrare gli MTV EMA 2020 (European Music Awards), alias gli attesi premi destinati agli artisti musicali più amati del momento.

A presentarli le Little Mix, la girl band che negli ultimi mesi ha scalato a suon di hit le classifiche di tutto il mondo.

A trionfare Lady Gaga nominata artista dell'anno, la boyband coreana dei BTS che ha "portato a casa" ben 4 statuette su 5 nomination, mentre per la categoria Best Italian Act ha trionfato Diodato, battendo i colleghi Elettra Lamborghini, Irama, Levante e Random.

Il fatto che la serata non fosse "in presenza" non ha certo scoraggiato la voglia delle star di stupire con i soliti look eccentrici e coloratissimi: a cominciare proprio dalle Little Mix che hanno sfoderato per l'occasione una serie di cambi super stravaganti, passando per Rita Ora con un abito in tulle a balze di Giambattista Valli, Alicia Keys avvolta nel maxi montone di Moschino e Madison Beer con cuissardes e minidress asimmetrico di Vivienne Westwood.

Ecco una carrellata delle mise delle celeb agli EMA 2020!

MTV EMA 2020: i look delle star sul red carpet Rita Ora in Giambattista Valli



Credits: Getty Images

Alicia Keys in Moschino



Credits: Getty Images

Anitta in Dolce & Gabbana



Credits: Getty Images

Bebe Rexha in Christopher Kane



Credits: Getty Images

Becca Dudley in Nadine Merabi



Credits: Getty Images

Doja Cat in Givenchy



Credits: Getty Images

Jade Thirlwall in Saint Laurent



Credits: Getty Images

Karol G in Moschino



Credits: Getty Images

Leigh-Anne Pinnock in Annakiki e sandali Giuseppe Zanotti



Credits: Getty Images

Madison Beer in Vivienne Westwood



Credits: Getty Images

Perrie Edwards in ACT N°1



Credits: Getty Images

Tate Mcrae in total black



Credits: Getty Images

Winnie Harlow in Moschino



Credits: Getty Images

Zara Larsson in Versace



Courtesy of Press Office

/ 14 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...