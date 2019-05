"Camp: Notes of Fashion" apre i battenti: ecco i look delle celebrities all'esclusivo ballo annuale



Ironia, eccesso, un chiassoso incontro tra trash e kitsch. Sono state usate svariate definizioni per descrivere il tema del MET Gala 2019, che inaugura la mostra "Camp: Notes of Fashion". Fino a settembre al Metropolitan di New York andrà in scena un tributo a Susan Sontag e al suo saggio Notes on Camp, dedicato a un tema non facile da spiegare, forse perché l'idea stessa di provare definirlo finisce automaticamente per privarlo della sua essenza. Diceva l'autrice: "L'essenza del camp, infatti, consiste nell'amore per ciò che è innaturale: l'amore per l'artificiale e per l'esagerato".



E la concretizzazione di questa sensibilità l'abbiamo potuta osservare benissimo sul red carpet inaugurale della mostra, dove le celebrities invitate hanno dato una forma tangibile alla propria idea di Camp style.

MET Gala 2019: il red carpet Katy Perry in MOSCHINO



Florence Welch in GUCCI



Kim Kardashian





Julianne Moore in MAISON VALENTINO



Jennifer Lopez



Kylie e Kendall Jenner





Amber Valletta in SAINT LAURENT



Saoirse Ronan in GUCCI



Ashley Graham in GUCCI





Dakota Johnson in GUCCI



Lady Gaga con il primo dei quattro abiti BRANDON MAXWELL



Via la cappa fucsia: Lady Gaga in nero





Terza trasformazione: tubino fucsia



Quattro: Lady Gaga resta in lingerie



Irina Shayk in BURBERRY





Sophie e Joe Jonas in LOUIS VUITTON



Natasha Lyonne in JEAN PAUL GAULTIER



Emma Stone in LOUIS VUITTON





Salma Hayek in GUCCI



Rachel Brosnahan in ERDEM



Cara Delevingne





Kris Jenner in TOMMY HILFIGER



Emily Blunt in MICHAEL KORS



Harry Styles e Alessandro Michele in GUCCI





Mary-Kate e Ashley Olsen in THE ROW



Madelaine Petsch

Karlie Kloss in GUCCI





Benedict Cumberbatch con la moglie Sophie Hunter



Charlie XCX



Yara Shahidi in PRADA





Ruth Wilson



Caroline Trentini in THOM BROWNE



Camila Morrone



Tiffany Haddish in MICHAEL KORS



Sofia Sanchez Barranchea in MANGO



Taylor Hill in RALPH LAUREN





Nichapat Suphap

Jemima Kirke e Lena Dunham in CHRISTOPHER KANE



I coniugi Tommy e Dee Hilfger





MJ Rodriguez



Lady Gaga, che nell'idea di Camp si infila alla perfezione dalla nascita, ha dato vita a una vera e propria esibizione fatta di maxi abiti firmati da Brandon Maxwell, zeppe vertiginose e finale in lingerie.



Accanto a lei una parata di star in Gucci, da Karlie Kloss a Saoirse Ronan, Dakota Johnson e Salma Hayek.