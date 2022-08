La Duchessa del Sussex ci ha dato una lezione di bon ton con questo look semplice ma super sofisticato. E, soprattutto, facilissimo da copiare!

Meghan Markle ha aggiungo un nuovo titolo al suo già impressionante curriculum. La Duchessa del Sussex ha infatti lanciato il suo primo podcast su Spotify intitolato Archetypes, the Misconception of Ambition.

Il podcast si concentrerà sulle «etichette che cercano di frenare le donne nella società», e ha preso il via con un'intervista alla grande tennista (oltre che cara amica di Meghan) Serena Williams.

In tutto questo - ancora una volta - Meghan Markle ha mostrato il suo speciale talento in fatto di moda.

Soprattutto, in questo caso, la sua maestria nell'abbinare capi dai colori neutri e all'apparenza semplici e basic con un effetto comunque chic e sofisticato.

Per dare l’annuncio dell'uscita del podcast, la Duchessa ha infatti condiviso una breve clip del dietro le quinte della registrazione. Nel video la si vede indossare un look tanto easy quanto elegante che è già diventato il nostro outfit preferito per il back to office.

Eccolo.

(Continua sotto il video)

Meghan Markle indossa una classica camicia a righe sottili beige e marroni con un fiocco al collo, abbinata a pantaloni beige con cintura incorporata. Ai piedi delle décolleté nude; probabilmente di Manolo Blahnik, tra i suoi designer preferiti.

Da sempre amante dei gioielli classici e raffinati, Meghan ha completato il look con due dei suoi pezzi preferiti firmati Cartier. L'orologio Tank d'oro che apparteneva alla principessa Diana, e il bracciale Love che ha indossato in numerose altre occasioni.

A un esame più attento, ci siamo resi conto che la camicia, che Meghan lascia in qualche modo slegata ad arte, è di Maeve, marchio presente sul sito Anthropologie.

Ancora disponibile sulla versione USA del sito web (anche se probabilmente per poco), la blusa costa solo 95 sterline, circa 110 euro!

Questo è allora indubbiamente il capo perfetto e assolutamente accessibile da aggiungere al proprio guardaroba per un back to office rilassante e chic!