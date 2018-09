La Duchessa di Sussex non ne sbaglia una: scoprite con noi i suoi segreti di stile



Non dev'essere facile vestire i panni di Meghan Markle. Bellissimo per carità, ma sicuramente non semplice. E quando parliamo di "vestire i panni" intendiamo proprio il senso fisico e tangibile del termine: non dev'essere facile avere sempre il look giusto, per ogni occasione. Specialmente se le occasioni che la vita ti presenta, sono quelle formali e piene di regole che un membro della famiglia reale deve saper seguire alla perfezione.



Da quando la Duchessa di Sussex ha fatto il suo ingresso a Palazzo, la famiglia reale splende di luce nuova soprattutto in termini di moda. Le zeppe e i tacchi midi di Kate Middleton, ad esempio, sono ormai un ricordo: Meghan svetta su decolleté tacco 10 anche sull'erba, non rinuncia mai agli occhiali da sole e ha portato il denim a un'occasione ufficiale, in modo davvero impeccabile.



Direte voi "il paragone con Kate non regge", e un po' è vero. Lei non sarà mai Regina o Principessa consorte che si voglia, ma con questi 6 segreti che stiamo per svelarvi potrà sedere tranquilla sul trono della più stilosa del Regno.







SCOLLO CHE VINCE NON SI CAMBIA

Quando trovate quel dettaglio, un capo o un taglio, che vi sta particolarmente bene, non lasciatelo per nessun motivo. Un po' come ha fatto lei: si è sposata con un abito dallo scollo a barchetta e, per numerose uscite ufficiali, ha scelto abiti con lo stesso dettaglio.

CON I TACCHI PUOI ANDARE OVUNQUE

Lei è arrivata a sposare il Principe più ambito del pianeta: merito del tacco a spillo? Sicuramente questo ha aiutato. Vuoi non perdere la testa per una donna che riesce a indossarli anche sull'erba? E pensare che noi, a ogni matrimonio o party rischiamo di giocarci una caviglia...

#MAISENZA: OCCHIALI DA SOLE

Lei, a carisma e sintomatico mistero, è messa piuttosto bene. Quindi la scelta di indossare gli occhiali da sole è dettata dalla funzionalità e dalla comodità: a un matrimonio come sugli spalti di un match di tennis, vietato stare senza!

SEGUIRE LE MODE, PERCH É NO?

Anche i membri della famiglia reale seguono le mode. O almeno lei lo fa: dagli anellini sottili all'abito in denim, passando per quello in stile trench e quello in versione doppiopetto.

MEGHAN PORTA I PANTALONI

Abbiamo capito che con qualsiasi abito indossi, Meghan è in grado di incantare chi la incontra. E se vi dicessimo che con i pantaloni ci conquista ancora di più? Dal tailleur a sigaretta alla variante a palazzo, morbida e rilassata: ve l'avevamo detto che non ne sbaglia una...