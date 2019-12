Non sapete cosa indossare durante e per le feste? Prendete spunto da queste celebrities, e dai loro impeccabili look

Pronte per il periodo più intenso in fatto di feste in famiglia e party tra amici? Natale e Capodanno, e tutte le cene aziendali e non che li precedono, sono occasioni da sempre speciali. E come tali meritano dei look creati ad hoc.

Per aiutare a districarvi tra un brindisi e l'altro abbiamo scelto di curiosare nel magico mondo delle celebrities (che tanto adoriamo) per scovare i look più facili, veloci e cool da replicare. Da Chiara Ferragni a Sienna Miller fino a Charlize Theron, troverete tantissime proposte in linea con gli stili più disparati. Il tailleur è sicuramente un elemento che vedrete molto, del resto il 2019 è stato il suo anno, ma troverete anche eccentrici esperimenti fatti di glitter e piume di struzzo. Perché alla fine questo è il momento migliore per diversi, a partire dal look.

IL TAILLEUR BIANCO

Come Sara Sampaio: giacca smoking, pantalone ampio e una maglia in pizzo. L'espressione perfetta del winter white, che va d'accordo anche con le feste.

L'ABITO GIOIELLO

Come Sienna Miller: un minidress in tulle tempestato di cristalli (con logo Gucci per lei). Calze nere e sandalo lucente.

TOTAL BLACK

Come Chiara Ferragni: pantaloni a palazzo che si abbinano a una camicia in seta, classica. Per renderla speciale basta annodarla e aggiungere qualche gioiello qua e là.

SHINY GREEN

Come Millie Bobby Brown: più concettuale che festivo, un completo abito in seta e giacca over verde oliva, con clutch in velluto e stivaletto che rende giovane e non troppo elegante l'insieme.

LEATHER & ANIMALIER

Come Kendall Jenner: un look solo per vere esperte del genere, con bustier pitonato e pantalone in pelle. Clutch a mano e il look da veglione in discoteca è pronto.

ECCENTRICO

Altrettanto disco-inspired il look di Dua Lipa: minidress con piume bianche, calza nera e tacco vertiginoso. Per la notte di Capodanno tutto è concesso.

SATIN CHIC

Come Jameela Jamil: completo, dalla camicia al pantalone, in seta color salmone. Una scarpa nude o, come lei, in pvc e cristalli e via.

EXTRA VOLUME!

Come Keri Russell: dicevamo che la sera dell'ultimo dell'anno tutto è concesso. Perché non provare un minidress con qualcosa di esplosivo? Tipo delle maniche a maxi fiocco!

GLITTER

Come Taylor Swift: un lungo-non lungo, brillante in una splendida nuance di verde. Sotto? Un paio di cuissardes.

AVANTGARDE

Come Hunter Schafer: un completo dal taglio contemporaneo e innovativo, una maxi camicia a quadri e un tacco. Aggiungi una clutch ed ecco fatto!

IN LUNGO

Come Lily James: abito lungo in velluto, l'ideale con il freddo invernale. Il tocco speciale è dato dai bottoni gioiello e dai polsini satin.