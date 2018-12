Cosa indossare durante le feste? Prendete spunto dalle star



Trascorrere delle feste da star è facile, almeno dal punto di vista del look. Cene di Natale, ritrovi tra amici, party di Capodanno: se siete già in preda al "non so cosa indossare", troverete qui le soluzioni giuste per fare un figurone.



Lo spunto ce lo danno le "solite" celebrities, impeccabili agli eventi mondani, tra lustrini e paillettes. Ma non solo. Uno dei trend che vedrete, e che vi vogliamo caldamente consigliare, è quello del completo: giacca e pantalone, a tutto colore o total black. Per chi non ama i minidress tipici del dress code festaiolo, ci sono molte soluzioni comode e chic.

Non mancano ovviamente le variante più in tema: minidress con volumi e "sculture" floreali, abiti lunghi in seta lucente, da red carpet.

Scopriamo insieme queste proposte: iniziate a prendere nota e a prepararvi per gli ultimi eventi del 2018.







Il completo

Grande trend di stagione, anche per gli eventi più eleganti. Come Olivia Palermo, che lo sceglie rosso fuoco. In effetti molto natalizio...

Semplicità

Pantalone nero a sigaretta, top argentato con maniche lunghe: Miley Cyrus è un esempio di eleganza facile e veloce da ricreare.

Jumpsuit-chic

La tuta come la indossa Cydney Christine ovvero in versione super elegante: trama argentata e stola in pelliccia (che vi consigliamo eco!).





Fiori e volumi

Per chi ama gli abiti che non passano inosservati: Vanessa Hudgens con un mini dress floreale è un esempio per party eclettici.





Energy pink

Il completo, ma in rosa shocking. Georgia May Jagger abbina anche il colore di capelli: per noi l'abito, con una scarpa gioiello, può bastare.

Sporty-paillettes

Per non cadere nei soliti banali luccichii fate come Devon Windsor: la modella abbina un abito lungo, dai dettagli sportivi, a un paio di stivaletti.

Seta blu

Per brillare con un piccolo richiamo vintage. Emily Blunt con un lungo blu elettrico dalle linee rétro.

The black suit

Abbiamo già visto il completo, qui lo ritroviamo in nero e più essenziale. Natalie Portman lo sceglie lucido, con giacca dal profondo scollo privo di revers classici.

Power dressing

Spalline scolpite e trama ad effetto: Hailee Steinfeld opta per uno stile iper seducente, con un minidress che ha carattere.



In minigonna

Un classico per le serate di party, Raffey Cassidy abbina la mini a una blusa accollata in seta. Vige la famosa regola: se scoprite le gambe, coprite il sopra!



Credits: Getty Images/SplashNews