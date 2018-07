Per essere impeccabili e sempre eleganti anche in vacanza, ecco gli outfit delle star da cui prendere spunto



L’estate è la stagione in cui ci si libera di più dalle costrizioni: meno strati di vestiti addosso ma spesso anche meno cura nel mixarli in maniera chic.

Complice il caldo e lo stile più rilassato, capita di "scivolare" nell’effetto troppo relaxed anche in materia di charme.

Per non perdere mai di vista l’eleganza anche quando si è in ferie, le muse da cui prendere spunto sono le celeb più stilose

Dagli shorts con top e sneakers con calzini bianchi annessi "nobilitati" però dal blazer raffinato sulla mise di Gigi Hadid al look hippie glam di Heidi Klum composto da abito-kimono dalla fantasia floreale e accessori in cuoio naturale.





Gigi Hadid (credits: Splash News)

Ci si può sbizzarrire tra i look bon-ton di Jessica Alba e Rebecca Gayheart che strizzano l’occhio alla raffinatezza parigina, anche declinata al casual e al denim.

Oppure ci si può far ispirare da qualche accessorio che ammanterà di charme le vostre mise sia al mare sia in città, come ad esempio la borsa di paglia.



Ecco come scegliere il bagaglio che meglio si adatta al proprio stile e alla meta delle vacanze: ispirandosi alle star!





I look più belli delle celebrities da sfoggiare in vacanza Karlie Kloss indossa pantaloni a campana di Ryan Roche, sandali flat leopardati di Gianvito Rossi e la Mini Lady Dior Bag con mosaico di specchietti.



(Credits: Splash News)

Zoey Deutch omaggia con un total look uno dei suoi marchi preferiti: Miu Miu. Dall’abito longuette con inserti ricamati ai mocassini bianchi con nappe fino alla basket bag in vimini, il suo outfit è tutto firmato Miu Miu.



(Credits: Splash News)

Reese Witherspoon con un abitino a righe asimmetriche, una giacca di jeans a lavaggio chiaro, sandaletti flat aperti e la tote bag di paglia Howdy del suo brand di moda Draper James.



(Credits: Splash News)



Sienna Miller con un freschissimo abitino a quadretti vichy, tracollina color panna, tote bag di tela, pumps gialle con tacco squadrato e occhiali da sole dal taglio cat-eye.



(Credits: Splash News)

Kate Bosworth con un prendisole bianco di lino arricchito da accessori chic come la Yuzefi Asher Bag, le pumps di Far Romy e gli occhiali da sole di Jacques Marie Mage Victorio.



(Credits: Splash News)

Rebecca Gayheart sfoggia uno stile casual composto da jeans a zampa a lavaggio scuro, una camicetta con stampa molto estiva fatta di ciliegie e fiorellini, una basket bag di paglia e un paio di occhiali da sole tondi con montatura rosa cipria abbinati al colore delle sneakers. Il tocco chic? Il filo sottile d’argento della collana.



(Credits: Splash News)



Un outfit très chic e très parigino è quello scelto da Jessica Alba. Ballerine a punta nere, culottes a pois, top di seta e blazer, per essere stilose a qualsiasi latitudine. Il tocco di colore della tracollino trapuntata rossa colorerà il look di charme puro.



(Credits: Splash News)

Stile hippie chic per Heidi Klum: abito-kimono a stampa floreale, tripudio leather composto da tracolla postina, cintura e sandali flat, tutti in cuoio naturale. E i sunglasses a goccia sono il perfetto contrappunto rock che bilancia il look romantico di Heidi.



(Credits: Splash News)

Gigi Hadid opta per il grigio chiaro, tinta ghiaccio, abbinato al bianco. Il blazer sdrammatizzato da shorts, top a fascia elasticizzato e sneakers con calzino bianco rende il look della Hadid un perfetto mix di casual e chic. A dare il tocco finale ci pensano gli orecchini maxi e gli occhiali da sole dal taglio stretto.



(Credits: Splash News)





Bryce Dallas Howard con una camicetta con scollo a barchetta color carta da zucchero, una gonna longuette a sirena, décolléte a pois rossi su fondo bianco e orecchini maxi a cerchio è un inno alla moda estiva glam da sfoggiare in città.



(Credits: Splash News)

/ 10 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...