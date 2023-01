Torna come ogni settimana la rubrica con i look più audaci e cool delle celebrities di tutto il mondo. Scopriamo insieme le Best Dressed of the Week!



Lo stile... non va in vacanza! Sono terminate da poco le festività natalizie, ma le star si sono subito "messe in moto" tra red carpet ed eventi. Come quello dei Golden Globes che si sono tenuti lo scorso 10 gennaio, ma non solo! Anche in questi giorni, le celeb del panorama internazionale ci hanno deliziato con abiti floreali, giacche biker e capi minimal dal taglio pulito che sarebbero perfetti per il nostro guardaroba.

Tra look street style e da tappeto rosso è stata davvero dura per noi scegliere quelli migliori, ma non potevano non menzionare chi, come Sarah Jessica Parker ha colorato la settimana con una mise tutta giocata sul layering di grande impatto visivo. L'attrice di Sex and the city, è stata avvistata sul set della nuova stagione di "And Just Like That" con una jumpsuit color vinaccia, in combinazione cromatica con la Baguette di Fendi ricoperta interamente di paillettes, il tutto abbinato a una giacca kimono over in seta a pois e pumps verde brillante.

Con un impeccabile look casual chic, Kendall Jenner ci ha confermato una delle grandi tendenze del 2023: la giacca biker. Presentata nelle collezioni Autunno/Inverno 2022 declinata in versioni colorate o con applicazioni gioiello, la giacca biker è un evergreen pronta a dare una marcia in più ai vostri look. Avvistata per le strade di Los Angeles, la modella ha puntato su un paio di jeans dal taglio dritto Khaite, abbinati ad una giacca biker di Bates in pelle nera e giallo fluo, T -shirt bianca, Chelsea Boots e borsa a spalla The Row.

Chi saranno le altre Best Dressed della settimana? Scopriamolo insieme!

Kendall Jenner in giacca di pelle BATES, jeans KHAITE e borsa a spalla THE ROW

Credits: Getty Images

Sarah Jessica Parker in una tuta vinaccia, giacca kimono in seta a pois, pumps verde brillante e FENDI Baguette

Credits: Getty Images

Margot Robbie con un look in pelle di BOTTEGA VENETA



Courtesy Press Office

Kaia Gerber in CELINE

Credits: Getty Images

Sienna Miller in ALESSANDRA RICH SPRING 2023

Credits: Getty Images

Ariana DeBose in GIORGIO ARMANI

Credits: Getty Images

Phoebe Dyvenor in LOUIS VUITTON

Credits: Getty Images

Kourtney Kardashian in un trench in pelle bicolore e stivali GIABORGHINI

Credits: Courtesy of Press Office

Cate Blanchett in MANGO total look

Credits: Courtesy of Press Office

Kate Hudson in MICHAEL KORS SPRING SUMMER 2023

Credits: Courtesy of Press Office

Janelle Monae in VALENTINO RESORT 2023

Credits: Getty Images

Alessia Marcuzzi in FEDERICA TOSI FALL WINTER 2022-2023

Credits: Courtesy of Press Office

Alisha Boe con un tubino in denim e pumps modello Morgan di MALONE SOULIERS



Courtesy Press Office