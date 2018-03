I look più belli della settimana? Ecco le celeb che ci sono piaciute di più



Sfida tra teste coronate" e cappottini bon ton. Quello verde menta indossato dalla Duchessa di Cambridge Kate Middleton en pendant con il vestito. Oppure quello celeste dalla silhouette sartoriale, sfoggiato dalla regina Rania di Giordania.

Chi si è meritata, secondo voi, il titolo di Best Dressed?

Al contest sui look migliori della settimana hanno partecipato anche Bella Thorne con il suo coat bianco strizzato in vita e le pumps in raso blu cobalto e Ashley Greene nell'abito a fiori con spalline scese e ruches firmato Boohoo.

Cynthia Nixon, la Miranda di "Sex & The City", ha annunciato in questi giorni la candidatura a Governatore dello Stato di New York e l'hype su di lei è gia alle stelle. Intanto, eccola a spasso con un coat a vestaglia blu scuro, abito color pavone e pumps in suede grigio.

E ancora, le attrici italiane Micaela Ramazzotti, sofisticata e chic nel trench beige di Prada, e Paola Cortellesi in tailleur scuro Giorgio Armani alla cerimonia ufficiale prima dei David di Donatello.





Kate Middleton in Jenny Packham.

Credits: Splashnews





Micaela Ramazzotti in Prada

Courtesy of Press Office





Bella Thorne con cappotto svasato, maxi cintura in vita e pumps blu.

Credits: Splashnews.com





Kate Moss in total black.

Credits: Splashnews.com





Jenna Coleman con cappotto spigato e abito a fiori.

Credits: Splashnews





Kate Bosworth in Kate Spade New York.

Credits: Splashnews





Ashley Greene in Boohoo.

Credits: Splashnews





Paola Cortellesi in Giorgio Armani.

Credits: Splashnews





Zoey Deutch con cappotto e vestito check.

Credits: Splashnews





Zendaya in Boohoo.

Credits: Splashnews





La regina Màxima e Rania di Giordania.

Credits: Splashnews





Isabella Ragonese in Ermanno Scervino.

Courtesy of Press Office





Cynthia Nixon (l'ex Miranda di "Sex & The City) con cappotto a vestaglia.

Credits: Splashnews