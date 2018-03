Altro che nuovo film di Sex and the City: Cynthia Nixon (la Miranda della serie) si candida come governatore dello stato di New York

Nella vita può succedere di tutto. Anche che mentre si parla ancora di un terzo film di Sex and the City, una delle sue protagoniste, Cynthia Nixon, che interpretava Miranda, si candidi come governatore dello stato di New York.

L’attrice ha annunciato la sua corsa attraverso un video pubblicato su Twitter, mettendosi in gioco come alternativa al governatore uscente, Andrew Cuomo.

Inutile dire che la notizia ha messo un punto definitivo alle speranze dei fan di Sex and the City di rivedere le quattro amiche insieme (anche se già l’ipotesi di un nuovo film era scemata dopo il no di Kim Cattrall e la successiva diatriba con Sarah Jessica Parker).

Di certo c’è che, esattamente come nella serie, la Nixon ama davvero New York.

Ecco cosa ha dichiarato e cosa c'è da sapere a proposito della sua candidatura.



I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 marzo 2018

L’annuncio di Cynthia Nixon



«Amo New York e oggi voglio annunciare la mia candidatura a governatore» ha twittato l’attrice, postando anche il video ufficiale con il quale si presenta agli elettori.

Nella clip la Nixon mostra anche un suo aspetto più intimo, mentre gioca a casa con il figlio Max, di 7 anni, e la moglie, Christine Marinoni, con cui è convolata a nozze nel 2012, non appena il matrimonio omosessuale è diventato legale a New York.



Fino al 2003 era stata sposata con Danny Mozes da cui ha avuto due figli, Samantha e Charles Ezekiel.

New York, New York



Il video prosegue con una dichiarazione d’amore per la sua città, mentre lei passeggia per le vie di Manhattan, saltando su una metro con un caffè americano in mano:

«New York è casa mia. Non ho mai vissuto da nessun’altra parte.

Sono nata qui ed eravamo solo io e mia mamma in un monolocale al quinto piano senza ascensore».



Le idee di Cynthia Nixon



«New York è dove sono cresciuta e dove sto crescendo i miei figli.

Sono orgogliosamente laureata in una scuola pubblica e altrettanto orgogliosamente faccio lo stesso con i miei figli», racconta, prima di passare all’attacco sostenendo che le nuove generazioni non abbiano le stesse chance di quelle che ha potuto avere lei.

«I nostri leader ci stanno ostacolando. Siamo lo stato meno equo ed egualitario del paese, con condizioni di incredibile ricchezza ed estrema povertà.

Come è potuto accadere? Amo New York, non vivrei in nessun altro posto, ma qualcosa deve cambiare.

Vogliamo che il nostro governo lavori di nuovo sul sistema sanitario e sistemi la linea metropolitana. Siamo stufi di politici che si preoccupino più degli annunci e del potere che della gente».



La rivoluzione dell’ex Miranda



La Nixon correrà contro l’attuale governatore Andrew Cuomo, che non appare preoccupato: «Non importa chi si candida. Questo sono le elezioni, va bene così», ha dichiarato al New York Times.

Eppure la candidatura dell’ex attrice rappresenta in qualche modo una rivoluzione.

Se è già successo che una star hollywoodiana passasse alla politica, con ottimi risultati (come insegnano Reagan e Schwarzenegger), è altrettanto vero che se la Nixon vincesse, sarebbe la prima donna a capo dello stato di New York e allo stesso tempo la prima omosessuale.