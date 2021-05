Kate Middleton non scherza mai quando si tratta delle sue scelte di stile, ne è una riprova il suo ultimo viaggio. Ecco tutti i look più belli della Duchessa dal quale prendere ispirazione



Quasi poeticamente, il principe William e Kate Middleton, che hanno appena festeggiato 10 anni di matrimonio, hanno scelto la Scozia come primo royal tour nel 2021 dopo l'emergenza Covid.

È proprio qui infatti, che William e Kate si sono conosciuti e innamorati per la prima volta, quando entrambi erano studenti all'Università di St. Andrews.

E per un viaggio così importante, professionalmente e personalmente, non sorprende affatto che la Duchessa di Cambridge abbia tirato fuori dall'armadio look un più bello dell'altro.

Ancora una volta, infatti, Kate ha convinto con le sue scelte di stile, optando per audaci cappotti scozzesi, completi monocromatici, abiti da principessa e i suoi tanto amati coat-dresses.

Abbiamo selezionato per voi i migliori outfit indossati da Kate durante questo royal tour.

Continuate a leggere per trovare ispirazione per il look regale che state cercando.

Il coat dress azzurro

Per la cerimonia di chiusura dell'Assemblea generale della Chiesa di Scozia, la Duchessa di Cambridge ha indossato un abito-cappotto azzurro.

Non siamo estranei nel vedere Kate sfoggiare questa tonalità azzurra intensa, anzi, la Duchessa ci ha meravigliato più volte con abiti di questo identico colore. Il coat-dress è firmato Catherine Walker; una delle stiliste preferite inglesi preferite da Kate.

Come accessori, Kate ha sfoggiato la pochette Multrees in coccodrillo goffrato color navy del brand scozzese Strathberry, (è disponibile da oggi per il pre-ordine, vi abbiamo avvisate...).





L'abito midi rosa "da principessa"

Durante l'ultimo giorno di tour, Kate Middleton ha incontrato Mia Sneddon, una bambina di cinque anni, malata di cancro, tra i protagonisti del libro fotografico di Kate Hold Still.

Quando le due avevano parlato al telefono, Kate aveva detto a Mia che quando si sarebbero incontrate, lei si sarebbe «vestita come una principessa».

La Duchessa ha mantenuto la promessa, presentandosi all'incontro con questo vestito firmato ME + EM color rosa bubble-gum.

Il bellissimo vestito midi, con chiusura button-down frontale e sottile cintura in vita, aveva maniche lunghe trasparenti e una gonna morbida.





Il look sporty-chic

In una delle giornate di tour, la Duchessa ha preso parte al programma giovanile della Lawn Tennis Association al Craiglockhart Tennis Center.

E il suo look non poteva che essere a tema.

Kate ha optato per un maglione Ralph Lauren a trecce bianco, con scollo a V e dettagli a strisce blu e rosse, che aveva già indossato nel 2019, durante il suo tour in Irlanda del Nord.

A completare l'outfit, pantaloni neri a sigaretta e un paio di Superga.

Il tailleur verde foresta

Per la visita allo Starbank Park di Edimburgo, Kate Middleton, anche qui, si è vestita "a tema".

La Duchessa ha infatti optato per un tailleur dal taglio semplice color verde foresta del marchio spagnolo Massimo Dutti.

Blazer e pantaloni erano abbinati a una semplice camicetta a pois bianca e verde del brand inglese Jigsaw. A completare il look le amate (e già citate) Superga bianche.





Il tailleur navy

Un altro evento, un altro tailleur.

Kate Middleton era impeccabile con il un blazer doppiopetto e bottoni d'orati di Holland & Cooper, indossato con pantaloni slim abbinati e un maglione a righe di Erdem.

Ai piedi le sneakers del famoso marchio sostenibile francese Veja.

Così vestita, Kate è stata in grado di bilanciare eleganza e stile casual, ideale per l'incontro con i pescatori di St. Andrews e una pausa pranzo a base di fish and chips.





Il cappotto tartan

Anche per una serata tranquilla al cinema, Kate ha scelto un look super, presentandosi con un trench coat tartan del brand Holland & Cooper.

Il design doppiopetto dalle nuance particolari è rifinito con bottoni dorati e cintura alta in vita.

Non possiamo fare a meno di pensare che il cappotto fosse un'ode all'estetica punk celebrata in nel film Disney Crudelia; il film che stavano guardando durante quest'uscita ufficiale.

Il cappotto color cammello

Altro cappotto, questa volta in una classica tonalità cammello, firmato dal brand spagnolo (e low cost) Massimo Dutti.

Nei primi giorni del tour, Kate ha sfoggiato questo cappotto doppiopetto in un look monocromatico. La Duchessa ha infatti abbinato pantaloni larghi color in tinta, a un maglione girocollo, una cintura, décolleté e una pochette dello stesso colore.

Per dare un po' di contrasto (ma non troppo), ha optato per una sciarpa in tartan Strathearn, che simboleggia il titolo reale che la coppia ha in Scozia: il Conte e la Contessa di Strathearn.

Il completo royal blu come Lady Diana

Per uno dei suoi look, Kate ha preso completa ispirazione dall'indimenticabile Lady D.

La Duchessa ha infatti scelto di indossare un blazer royal blu di Zara e una gonna midi plissettata dello stesso identico colore del marchio di abbigliamento britannico Hope.

Per quanto riguarda gli accessori, la Duchessa ha completato il look con décolleté in camoscio Gianvito Rossi (tra i suoi shoe brand del cuore), e una pochette Métier London abbinata.

Il suo outfit ricordava moltissimo quello indossato dalla principessa Diana durante una visita al Queen's Medical Centre a Nottingham nel 1992.