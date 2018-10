I look delle star più belli negli ultimi 7 giorni? Eccoli qui!

Rieccoci con il nostro consueto appuntamento con la rubrica delle "Best Dressed of the week", ovvero le star meglio vestite della settimana!

Nella rosa delle nostre preferite c'è sempre un posto speciale per lei: la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton. Che si riconferma tra le più chic in assoluto con il midi dress check firmato Erdem.

A seguirla sul podio ci sono due attrici che con il loro stile impeccabile difficilmente ci deludono. Parliamo di Julianne Moore che osa con il rosa shocking ma senza perdere minimamente in appeal.

E la collega Rosamund Pike che riesce a essere iperfemminile anche nel completo sartoriale dal gusto manlike di Stella McCartney.

Scoprite con noi chi sono le altre star meglio vestite della settimana.





Kate Middleton in Erdem

Credits: Splashnews





Julianne Moore in Givenchy

Credits: Getty Images





Rosamund Pike in Stella McCartney

Credits: Splashnews





Olivia Wilde in Alice + Olivia

Credits: Splashnews





Nicole Richie in longdress di lurex

Credits: Splashnews

Ashley James in midi dress animalier e stivali di vernice

Credits: Splashnews





Rachel Brosnahan in Carolina Herrera

Credits: Splashnews