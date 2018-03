Due super top in cima alla lista delle Best Dressed of the week. E insieme a loro...



A stravincere in fatto di look ad alto tasso di stile questa settimana due delle top model più influenti del panorama internazionale.

Karlie Kloss, in versione daily ma super chic, con un trench con impunture a vista, dolcevita nero, jeans e ballerine.

E la collega brasiliana Alessandra Ambrosio, che in occasione dell'amfAR Gala a Hong Kong, ha sfoggiato un longdress nero a sottoveste, con scollatura vertiginosa sulla schiena, firmato Tommy Hilfiger.

Insomma, due mise agli antipodi ma ugualmente degne di nota, non trovate?

Ecco chi sono le altre Best Dressed of the week.





Karlie Kloss in trench, jeans e ballerine.

Credits: Getty Images





Alessandra Ambrosio in Tommy Hilfiger.

Credits: Getty Images





Rosie Huntington-Whiteley in tailleur check print e marsupio di Gucci.

Credits: Splashnews





Shanina Shaik in Galia Lahav Couture.

Credits: Getty Images





Kat Graham in Ermanno Scervino.

Courtesy of Press Office





Jaime King in Vionnet.

Credits: Splashnews





Kristen Bell in Emilia Wickstead

Credits: Getty Images





Olivia Cook in Calvin Klein.

Credits: Splashnews.com