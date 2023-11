Elodie ha indossato, durante la serata del 20 Novembre a Milano, tre look Atelier Versace in occasione del suo tour ELODIE SHOW.

Elodie torna ad infiammare i palcoscenici di tutta Italia, con dei look che ci lasciano come sempre senza fiato, oltre alla sua impeccabile presenza scenica!

Il tour dal nome ELODIE SHOW, ha preso il via nel weekend del 17 e 18 Novembre al Palapartenope di Napoli. La cantante Romana sarà impegnata anche in altre date del 2024 già quasi tutte sold out, in varie città, da Roma a Firenze, fino ad arrivare a Milano.

Il primo look made Atelier Versace

Il primo look consiste in un body in tulle semitrasparente custom made Atelier Versace, abbinato ad un bustier in tulle e lana-seta. Il bra è caratterizato da costruzione geometrica e dettagli in cristallo. La mini gonna box-pleat è caratterizzata da una piega frontale e da una fascia in cristallo con Medusa '95 hardware. Il look è stato completato da stivali Pin-Point neri al ginocchio e in seguito décolleté con gabbia in raso Gianni Ribbon.

Il secondo look made Atelier Versace

Il secondo look consiste in un body in metal mesh custom made Atelier Versace, con scollatura geometrica e dettaglio cut-out sul fianco. La Medusa, simbolo del marchio, sottolinea lo spacco e impreziosisce le spalline. Il look è stato completato da stivali in pelle Aevitas neri con platform.

Il look finale made Atelier Versace

Un mini dress per il look finale, in metal mesh custom made Atelier Versace, caratterizzato da una scollatura drappeggiata e da un profondo spacco sulla coscia. Il look è stato completato da stivali Pin-Point neri al ginocchio.