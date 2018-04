Parigi, capitale della moda e delle it-girls. Scoprite chi seguire su Instagram per avere tanti spunti in fatto di stile.



Fascino, sensualità, eleganza innata e disinvolta, le francesi godono da sempre di grande fama, tanto da aver fatto nascere negli anni dei veri "vademecum" per aspiranti parigine.

Da Coco Chanel a Brigitte Bardot, da Catherine Deneuve alle odierne Ines de La Fressange e Carine Roitfeld: la storia della moda francese è ricca di volti iconici. E ancora più iconici sono stati anche i loro look.

Guardare al passato è una formula che funziona sempre ma pecca un po' di originalità, pertanto abbiamo scelto di cercare delle moderne pariesienne che possano dettarci qualche regola in fatto di stile. E precisamente, che lo possano fare attraverso la semplicità e l'immediatezza dei social network.



Girovagando su Instagram ci siamo imbattuti in alcuni volti, più o meno noti (e per svariati motivi che vi racconteremo), che crediamo valga la pensa seguire per trarre qualche spunto interessante. Modelle, blogger, giornaliste, imprenditrici: diversissime tra loro, ma con in comune qualcosa da raccontare.



E quell'invidiabile-inarrivabile allure da francesina.









CAMILLE CHARRIERE





Nata a Parigi, Camille vive a Londra, dove si è trasferita per studiare legge e finanza. Nel blog Camille over the rainbow, che ha creato nel 2010, racconta la sua passione per i capi sartoriali attraverso la scelta di designer emergenti ma anche attraverso collaborazioni esclusive con marchi con H&M, Acne Studios e Chloé.



Il suo stile? Effortlessy chic: jeans, camicia bianca e blazer sono all'ordine del giorno.





Un post condiviso da Camille Charrière (@camillecharriere) in data: Mar 20, 2018 at 8:02 PDT





JEANNE DAMAS





Un famoso magazine internazionale l'ha definita "la francese più cool dei nostri anni" e noi non possiamo dire il contrario. Jeanne Damas ha studiato recitazione ma ha fatto breccia nel cuore di molti per la sua allure da inarrivabile it-girl. Da qualche anno ha fondato un proprio brand, ROUJE, che incarna la sua idea di moda attraverso capi dal gusto bohemienne e super femminile.





Un post condiviso da Jeanne (@jeannedamas) in data: Mar 7, 2018 at 5:56 PST





CAMILLE ROWE





La sua bio la definisce una "supermodella": classe '90, Camille Rowe è cresciuta tra Parigi e la California, dove vive oggi, ha intrapreso qualche ruolo cinematografico e posato per brand come Victoria's Secret, Tommy Hilfiger, Dior.

Il suo stile? Sensuale, anche quando indossa una semplice t-shirt. E di questo se n'è accorto anche il suo fidanzato, il cantante Harry Styles.





Un post condiviso da Camille Rowe -Bel (@fingermonkey) in data: Dic 18, 2017 at 7:14 PST





AMELIE PICHARD





Professione designer: Amelie Pichard è la creatrice dell'omonimo brand di accessori dal gusto vintage. Le sue borse a tracolla spopolano tra le ragazze francesi e il suo stile racconta un'indagine profonda della moda e delle sue icone più di nicchia.





Un post condiviso da AMELIEPICHARD (@ameliepichard) in data: Nov 16, 2017 at 5:34 PST





ADELINE RAPON

Il rock and roll alla francese. Con la sua cascata di ricci e la sua passione per la musica, Adeline Rapon è la perfetta versione made in France di Alexa Chung. Stile rockettaro sì, ma con grandi dettagli femminili, dai baschi colorati ai gioielli (per i quali ha una grande passione).





Un post condiviso da Adeline Rapon (@adelinerapon) in data: Mar 8, 2018 at 1:59 PST





LOUISE FOLLAIN





L'incarnazione perfetta (e contemporanea) del classico broncio "alla francese". Louise Follain è una giovanissima modella che ci ricorda l'eleganza di Stacy Martin e il fascino di una giovane Jane Birkin. Frangetta, capeli lunghi e un guardaroba che fa leva sui capi basic.





Un post condiviso da Louise Follain (@louisefollain) in data: Feb 19, 2018 at 7:06 PST





GABRIELLE CAUNESIL





Partiamo subito dal fatto che è la neo-moglie di Riccardo Pozzoli, ex fidanzato di Chiara Ferragni e creatore di The Blonde Salad, così poi non ne parleremo più. Modella dai colori mediterranei, Gabrielle Caunesil è il prototipo di ragazza frizzante e dinamica, anche in fatto di stile.





Un post condiviso da G A B R I E L L E (@gabriellecaunesil) in data: Mar 20, 2018 at 6:28 PDT





SABINA SOCOL





C'è chi la definisce una "baby Bardot" e con i suoi capelli biondi ricorda molto l'icona BB. Giornalista e asso dei social media, strategist per brand e aziende, ha uno stile romantico e sognante. Parisienne sì, ma con un tocco di contemporaneità.





Un post condiviso da Sabina Socol (@sabinasocol) in data: Mar 17, 2018 at 6:32 PDT