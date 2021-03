Anche le star lavorano da casa: scoprite i look indossati dalle celebrities all'edizione 2021 dei Golden Globes. Ma non aspettatevi il classico red carpet...

Sono stati posticipati rispetto alla classica tabella di marcia che li vuole da sempre allo scoccare di gennaio, come primo evento del nuovo anno. Ma i Golden Globe Award 2021 ce l'hanno fatta, ci sono stati. La formula è stata ovviamente molto diversa da quello che eravamo abituati a vedere, a causa della pandemia che non ha permesso un normale svolgimento della cerimonia. Due città, Los Angeles e New York, due studi e due presentatrici, Tina Fey e Amy Poheler. Il sala solo operatori sanitari e persone comuni, rispetto alla solita audience di addetti ai lavori.

Il tradizionale tappeto rosso c'era, ma solo per pochissime persone, candidati esclusi. Tutte le star in nonimation erano infatti in collegamento da casa, un dettaglio al quale siamo abituati per le nostre quotidiane riunioni, ma fa sorridere quando dall'altra parte ci sono delle super star vestite a festa ma piacevolmente accomodate sul divano di casa, a Los Angeles come a Londra (vedi il cast di The Crown).

Il racconto dei look quest'anno viaggia quindi a mezzo digitale, anche in fatto di look. C'è chi ha condiviso degli scatti posati realizzati da fotografi professionisti, e chi si è affidato a Instagram raccontando anche i preparativi per la serata, e alla fotocamera dello smartphone del proprio marito/fidanzato o del proprio stylist.

Da Nicole Kidman a Rosamund Pike, che sotto una nuvola di tulle indossava degli anfibi: scoprite con noi i look di questa insolita, e sicuramente indimenticabile, edizione dei Golden Globe.





Stile da casa

Nel salotto di casa, a bordo piscina: tante star hanno scelto di condividere degli scatti dei loro look facendosi ritrarre ovviamente a casa loro. Tanti abiti da gala ovviamente, ma c'era anche qualcuno che ha giustamente preferito un pigiama.



Elle Fanning ha postato sul proprio profilo Instagram il favoloso abito Gucci azzurro acqua impreziosito da dettagli gioiello.



Dall'azzurro al rosa: denso e ricco per Amanda Seyfried in Oscar de La Renta.



Emma Corrin, vincitrice di un Golden Globe per il suo ruolo in The Crown, ha indossato un abito Miu Miu.

Kate Hudson, Nicole Kidman e Regina King: tutte a casa, tutte in Louis Vuitton.



Anche Lily Collins ha scelto i social, Saint Laurent e dei gioielli Cartier.

Jodie Foster si è aggiudicata il quarto Golden Globe per la sua performance in The Mauritanian. E ha scelto di vincerlo indossando un pigiama (ma di Prada).



Shira Haas, candidata per la serie Unorthodox, in Chanel. Sarah Paulson, candidata come miglior attrice televisiva per la serie Ratched, in Prada.



Rosamund Pike, vincitrice come miglior attrice in un musical/commedia per il suo ruolo in I care a lot, ha indossato un abito di Molly Goddard con un paio di anfibi Alexander McQueen.



Abito a sirena per l'attrice Jane Levy, in Oscar de La Renta; mood art déco con maxi scollatura per Julia Garner in Prada.



Scelte brillanti, in un avorio/ghiaccio per Kaley Cuoco, in Oscar de La Renta, e per Andra Day (vincitrice del titolo di Miglior Attrice in un film drammatico), in Chanel.



Piume come se piovesse per una stupenda Angela Bassett in Dolce & Gabbana; Gillian Anderson affronta invece la nomination (e la vittoria) indossando un abito dell'ultima couture di Dior.

Dior anche per Anya Taylor Joy, protagonista de "La Regina degli scacchi" e vincitrice del premio come Miglior Attrice in una miniserie tv, con gioielli Tiffany&Co.

Collegata dall'Italia, la nostra Laura Pausini che ha ricevuto il premio per la canzone Io sì, come Miglior Canzone originale, con un ensamble firmato Valentino Fall 21

(pic Valentino/Laura Pausini team ph. Paolo Carta)

Valentino anche per H.E.R., in nomination per la migliore canzone con "Fight for You, Juda and the Black Messia", e per Emerald Fennel, con 3 nomination per il film "Promising Young Women" che ha scritto e diretto.

(Credits: Valentino/photo credit Shane Adams @savecinema)

(Credits: Valentino/@ williammichaelgrundy)



Dal red carpet

Un tradizionale tappeto rosso è stato steso, ma non per essere popolato da una parata di celebrities. A calcarlo sono stati pochi ospiti: una delle presentatrici, Tina Fey (in Versace e con gioielli Pomellato), Bryce Dallas Howard (in Temperley London), Rosie Perez, Catherine Zeta Jones, Margot Robbie e altre attrici accorse per leggere le nomination e i vincitori, e qualche inviato dei programmi di intrattenimento che hanno seguito l'evento.

Catherine Zeta Jones, in Dolce & Gabbana; Sarah Hayland in Monique Lhuillier.



Maya Rudolph in Valentino.

(Credits: Valentino/GettyImages)



Margot Robbie in Chanel.



Cynthia Erivo in Valentino con maxi platform.



Satchel Lee in Gucci.

Zuri Hall in Zara Umrigar e Sofia Carson in Giambattista Valli.