Emily Ratajkowski super cool con blazer e ciclisti? Oppure Elle Fanning in versione sparkling? Scegliete la vostra preferita nella lista delle Best Dressed of the week!

Chi sono le star meglio vestite degli ultimi 7 giorni?

Questa settimana a salire sul podio sono Emily Ratajkowski, Elle Fanning e Poppy Delevingne.

3 look totalmente diversi ma ugualmente di grande impatto fashion. Non trovate?

La prima ha indossato con stile uno dei trend indiscussi di stagione: i ciclisti. Che abbinati a un blazer sono decisamente più portabili e più chic.

Elle ci ha incantato nel longdress luccicante custom made di Celine by Hedi Slimane.

Mentre il maxi dress a fiori di Polo Ralph Lauren sfoggiato da Poppy Delevingne a Wimbledon è già in cima alla nostra lista dei desideri.

Scoprite con noi le altre Best Dressed of the week!





Emily Ratajkowski con blazer, bra e ciclisti

Elle Fanning con un abito custom made di Celine by Hedi Slimane

Angelina Jolie in maxi dress a righe

Poppy Delevingne con un maxi dress di Polo Ralph Lauren

Jenna Coleman in Ulyana Sergeenko

Toni Garrn in longdress a fiori

Gaia Gerber con gonna check print di Mango

Sienna Miller in Ralph Lauren Collection

Zooey Deschanel con un abito a pois di Abodi e pumps Roger Vivier

Zendaya in Salvatore Ferragamo

