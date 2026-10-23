Nuova serata sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Tra paillettes e completi sartoriali rivisitati, spicca l'intramontabile fascino del rosa





Sul red carpet della Festa del Cinema di Roma continua la sfilata di volti del cinema e dello spettacolo. Giunta alla decima serata, la manifestazione ha accolto nella serata di giovedì 23 ottobre i cast delle pellicola in programma, Il profilo dell'altra, Club Kid, Un atto d'amore, Me,you.

Dal punto di vista dei look continuiamo a vedere ispirazioni e stili molto diversi: c'è chi sceglie il corto, quasi da giorno, chi opta per tessuti stampati (preferibilmente a fiori) e chi propone il completo giacca e pantalone, una delle scelte viste di più in questi giorni, ma lo fa rinnovandolo nelle forme e nei colori.

A conquistare l'attenzione però, in questa serata fatta di eleganza e sobrietà, è una nuvola di romantico e sempre affascinante rosa. Lo hanno scelto Pilar Fogliati, con un particolare abito stile grembiule, ed Emma Beonio Brocchieri, che arricchisce questa nuance dolcissima con un piccolo pois nero e con un soffice cardigan in maglia. Tocchi di rosa chiaro accendono anche l'abito di Valentina Cervi, caratterizzato da un particolare scollo con bottone a contrasto.

Scoprite nella gallery chi c'era sul tappeto rosso e, soprattutto, guardare da vicino tutti i look!

Festa del Cinema di Roma 2026: il red carpet della decima serata Pilar Fogliati in PRADA con gioielli POMELLATO.

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Giulia Ercolini

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Emma Beonio Brocchieri

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Ginevra Francesconi

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Elena Funari

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Cora Marcaccio

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Massimiliano Caiazzo

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Fabrizio Costella in SANDRO.

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Valentina Cervi

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Billie Steiner

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Sonia Ammar

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Alessia Cappello

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Aisha Meki

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Jordan Firstman

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Irene Graziosi

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Veronica Berti

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Lucia Macrì

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Sergio Castellitto

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Rita Dalla Chiesa

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Davide Iachini

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