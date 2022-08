Invitata d'onore al matrimonio dello stilista e amico Simon Porte Jacquemus, la cantante ha stupito tutti con un look decisamente non convenzionale.



Si sa le regole sono fatte, anche, per essere infrante: l'ha fatto la cantante e artista Dua Lipa, che, questo weekend, ha rotto forse uno dei diktat più ferrei del codice del look delle invitate a un matrimonio. Anzi, se possibile anche due e in colpo solo: in bianco e con parecchie trasparenze.



Alt, facciamo un passo indietro prima di scatenare gli animi e le polemiche: nessuna sposa furente in questa storia ma solo tanto amore!





Le nozze in questione erano quelle dello stilista e amico di Dua, Simon Porte Jacquemus con Marco Maestri, direttore dell'agenzia digitale Yoann and Marco. I due, fidanzati dal 2018, hanno celebrato il loro amore con un matrimonio nella terra natale del designer, la Provenza, nel paese di Charleval, nel Sud della Francia.

Una cerimonia romantica e country chic che ha visto arrivare lo stilista al fianco dell'amata nonna Liline e con un contorno di invitati celebri da tutto il mondo, tra loro, appunto, Dua Lipa!



Ma se già gridate allo scandalo, riponete l'ascia di guerra: il giovane designer francese ha letteralmente lasciato "carta bianca" alle sue ospiti, invitandole anzi a indossare un white look per le nozze (nonna compresa, sia chiaro!).





E qui veniamo all'abito dell'artista: un candido vestito a sirena, con ricami floreali romantici, un profondo spacco laterale e tante trasparenze. Il brand? Ovviamente Jacquemus, della collezione Le Papier, completato da maxi orecchini e mini bag nera.

Insomma, di sicuro un look audace e non certo adatto a proprio tutte le cerimonie, a meno che non vogliate presenziare al matrimonio dell' ex o di un'amica/cugina con cui avete deciso di rompere i rapporti in maniera plateale... ma non garantiamo l'incolumità fino al taglio della torta, sappiatelo!







Foto @GettyImages