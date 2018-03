Le star sfilano sul red carpet degli "Oscar italiani": scoprite tutti i look dei David di Donatello 2018



Tempo di red carpet e di premi tutti all'italiana. A Roma va in scena la 62esima edizione dei David di Donatello, gli "oscar" del cinema di casa nostra.

A darsi appuntamento sul red carpet, tante celebrities in tenuta da gala: Claudia Gerini, Luisa Ranieri, Paola Cortellesi.

Tutte, ovviamente, fasciate in abiti splendidi. Abiti che, sull'onda del movimento #MeToo, partito da Oltreoceano, erano in gran parte neri. Se il diktat del total black aveva infatti conquistato i Golden Globes losangelini di inizio 2018, anche tra le dive italiane c'è stato il passaparola dell'abito nero in segno di protesta.

Certo, quella che vedrete tra poco non è un'intera gallery di abiti neri. Nell'austerità infatti c'era anche tanto colore. Verde, fucsia, bianco. E anche qualche fiore colorato.

Diamo un'occhiata ai look da vicino e, scopriamo, chi ha vestito chi.









I look dei David di Donatello 2018 Monica Bellucci

Valeria Golino in VALENTINO.

Micaela Ramazzotti

Paola Cortellesi in GIORGIO ARMANI.

Claudia Gerini

Luisa Ranieri

Maria Pia Calzone in ANTONIO GRIMALDI.

Sonia Bergamasco in GIORGIO ARMANI.

Serena Rossi

Roberta Pitrone e Alessandro Borghi

Diane FleriCredits: Getty Images



Marina Cicogna

Elisabetta Pellini

Giulia Elettra Gorietti

Diane Keaton

Susanna Nicchiarelli

Marianne Mirage

Isabella Ragonese

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino

Tess Masazza

