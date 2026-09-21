Con una residency alla Plenitude Arena di Nanterre a Parigi, Céline Dion torna sul palco e davanti ai riflettori con uno stile che non è passato inosservato. Vi raccontiamo i suoi look molto, ma molto speciali



Dopo essere stata lontana dalle scene per circa sei anni, Céline Dion non poteva certo far passare in sordina il suo grande ritorno.

La cantante canadese, dopo aver dovuto abbandonare le scene per lottare contro la sindrome della persona rigida, malattia rara che la affligge e che le aveva reso impossibile esibirsi, è tornata sotto i riflettori con una residency memorabile.

Una serie di sedici date che, dal 12 settembre al 17 ottobre 2026 la vedranno sul palco della Plenitude Arena di Nanterre a Parigi e che, oltre a conquistare per le sue abilità canore sta facendo parlare, e parecchio, in termini di stile.

Da quando Dion ha messo piede a Parigi infatti i fotografi si sono scatenati fuori e dentro l'arena e stanno immortalando, giorno dopo giorno, i suoi look. Quelli off-duty (se possiamo chiamarli così), che le vediamo addosso quando non si esibisce, sono una dichiarazione d'amore per le griffe contemporanee.

Simmetrie, proporzioni originali, tocchi sartoriali e accessori che fungono da vere e proprie ciliegine sulla torta: per ogni sua uscita pubblica la cantante sta sfoderando dei mix in apparenza semplici, ma di grandissimo effetto.

Quelli per lo show, come potrete immaginare, raggiungono un livello ancora più alto. Ma procediamo per gradi e, partendo dai day-look, scopriamo da vicino chi sta firmando questo suo capitolo.

I day look di Céline Dion a Parigi

Céline Dion in Givenchy by Sarah Burton.

Credits: Getty Images

Pelle nera o nei toni del blu, giochi di simmetrie, piume ma anche jeans e giacche scultoree. Ai piedi décolleté a punta ma anche scarpe flat. A firmare i suoi look da giorno sono alcuni dei marchi più amati nel panorama luxury contemporaneo: Loewe, Givenchy by Sarah Burton e Alaïa. A metterli insieme, in modo sopraffino, è la stylist Annie Horth.

Céline Dion in Givenchy by Sarah Burton.

Credits: Getty Images

Jeans, pantaloni, leggings e abiti: tutti capi rivisitati per dare al look quel "qualcosa in più". Come? Attraverso tagli originali, asimmetrie e volumi inaspettati.

Céline Dion in Loewe .

Credits: Getty Images

L'uso dei soprabiti è impeccabile, dal trench effetto abito al cappotto posato sulle spalle, abbinato a un completo sartoriale con giacca doppiopetto porta sulla pelle, il risultato è quello di un power dressing rivisitato e moderno.

Céline Dion in Alaïa.

Credits: Getty Images

Céline Dion in Givenchy by Sarah Burton.

Credits: Getty Images

Credits: Getty Images

Credits: Getty Images

Sul palco note haute couture

Céline Dion sul palco in Dior.

Credits: Getty Images

Ancor più d'impatto, ça va sans dire, sono gli abiti che ha scelto per salire sul palco a intonare i suoi più grandi successi: un susseguirsi di creazioni haute couture da togliere il fiato. Plissé, come sull'abito Dior nero (ispirato a una creazione di inizio anni Cinquanta) e silhouette scultoree, ricami preziosi e design su misura, una serie di pezzi a dir poco favolosi.

Céline Dion sul palco in Givenchy by Sarah Burton.

Courtesy of Givenchy

L'abito Givenchy by Sarah Burton, al quale sovrappone un soprabito rosa piumato, colpisce per la lucentezza di ricami e applicazioni, e per la parte inferiore con lievi trasparenze.

Céline Dion sul palco in Givenchy by Sarah Burton.

Courtesy of Givenchy

Tra le scelte di Céline Dion anche Schiaparelli. Per l'occasione, il direttore creativo Daniel Roseberry, ha ricreato uno dei capi simbolo della casa di moda: una giacca d'archivio, che risale al 1937, e che lo stilista ha già riperso nel 2025 all'interno della sfilata Haute-Couture.

Céline Dion sul palco in Schiaparelli.

Credits: Nicolas Gerardin/ @schiaparelli

Céline Dion sul palco in Schiaparelli, a destra un look della sfilata Haute-Couture 2025.

Credits: Nicolas Gerardin/ @schiaparelli

Altro vestito che prende spunto dall'archivio è quello firmato Alaïa, composto da una gonna fluida e da un bustino rigido e scolpito in modo anatomico.

Céline Dion sul palco in Alaïa, a destra un ritratto dell'abito realizzato su misura.

Credits: Nicolas Gerardin/ @maisonalaia



Il Savoir-faire di Louis Vuitton

Céline Dion in Louis Vuitton.

Courtesy of Louis Vuitton

Anche il savoir-faire di Louis Vuitton è salito sul palco insieme a Dion: la cantante ha indossato infatti un total look della Maison composto da un bustier in raso nero abbinato a gonna plissettata asimmetrica, con un lungo strascico. A completare una giacca strutturata con spalle arrotondate e scultoree.





Courtesy of Louis Vuitton

Courtesy of Louis Vuitton

Céline Dion in Louis Vuitton.

Courtesy of Louis Vuitton



Le creazioni di alta gioielleria

Da sinistra: Céline Dion con un collier Boucheron - Céline Dion con un collier Bvlgari.

Credits: Getty Images - Courtesy press office

Con un guardaroba di questo tipo non possono certo mancare i gioielli. Importanti e molto, molto preziosi, i collier e gli anelli che ha sfoggiato incarnano la maestria di alcuni dei più grandi nomi della gioielleria mondiale. Il pezzo più sofisticato? The Address, creazione Boucheron grafica e architettonica, in oro bianco, diamanti e lacca nera, il cui pendente vuole ricordare la forma di Place Vendôme.