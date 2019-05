72esima edizione del Festival di Cannes: ogni giorno i look indossati dalle star. Anche fuori dal tappeto rosso



Maggio, il consueto appuntamento con Cannes è arrivato. Sul red carpet della 72esima edizione del Festival del cinema arrivano le celebrities del momento e con loro gli immancabili abiti da sogno, che aggiungono un pizzico di magia in più a uno dei momenti più importanti per il cinema mondiale.



I nomi noti? I primi sono certamente quelli in giuria, presieduta dal regista Alejandro G. Iñárritu. Elle Fanning, Maimouna N'Dyaie, Alice Rohrwacher, Kelly Reichardt, per citare solo i volti femminili: sul red carpet di apertura sono state affiancate da attrici come Tilda Swinton e Julianne Moore, immancabili sulla Croisette, ma anche da Selena Gomez e dalle top Alessandra Ambrosio e Izabel Goulart.



Ogni sera vogliamo raccontarvi questo festival direttamente dal red carpet o meglio, dai look. Chi ha vestito chi, in lungo per la sera, ma non solo. Dopo la gallery dedicata alle serate più eleganti, troverete anche i look "by day", per vedere cosa indossano le celebrities nelle loro giornate in Riviera.





Cannes red carpet 2019 Elle Fanning in MAISON VALENTINO



Amber Heard in CLAES IVERSEN



Carla Bruni in CELINE





Tina Kunakey



Julianne Moore in LOUIS VUITTON



Melissa Satta in ETRO, scarpe MANOLO BLAHNIK, gioielli CHOPARD





Alessandra Ambrosio in JULIEN MACDONALD



Nieves Alvarez in ETRO



Nadine Labaki in RALPH&RUSSO





Tassia Naves in RALPH&RUSSO



Elle Fanning in GUCCI



Selena Gomez in LOUIS VUITTON e gioieilli BVLGARI .





Eva Longoria in ALBERTA FERRETTI



Julianne Moore in DIOR



Charlotte Gainsbourg in SAINT LAURENT e gioielli BOUCHERON .





Caroline de Maigret in CHANEL - MÉTIERS D'ART PARIS-NEW YORK 2018/19

Izabel Goulart in ETRO



Alessandra Ambrosio in RALPH&RUSSO, sandali RENE CAOVILLA, gioielli BOUCHERON .



Araya A.Hargate in RALPH&RUSSO



La cantante Angèle in CHANEL HAUTE-COUTURE SPRING-SUMMER 2019 e gioielli CHANEL.

Gong Li in RALPH&RUSSO e gioielli BOUCHERON .



Tilda Swinton in HAIDER ACKERMANN



Romee Strijd in ETRO



Virginie Ledoyen in CHANEL CRUISE 2018-2019



DAY LOOK

Come si vestono le celebrities a Cannes, quando non posano sul tappeto rosso? Tra mises "off-duty" e photocall di presentazione, che richiedono qualche accorgimento stilistico in più, scoprite ogni giorno i loro look.



Festival di Cannes 2019: i look da giorno delle star Izabel Goulart in VALENTINO



Selena Gomez in CHANEL CRUISE 2018/19.



Elle Fanning in DIOR





Alessandra Ambrosio in ETRO



Romee Strijd in ETRO

