Uno dei must colour di stagione è il verde, parola delle star che adorano indossarlo sul red carpet e fuori.



Smeraldo o petrolio, per un abito da sera o un completo giacca e pantaloni ma anche "army green" per un parka grintoso da portare in maniera chic: ecco le tante anime del verde, uno dei colori più in voga della Primavera 2018 targata Hollywood e dintorni.



La natura rigogliosa che si sveglia dal letargo invernale è la cornice perfetta e fa aumentare la voglia di destare dalla naftalina anche i capi più primaverili, quelli dal green touch fresco e ossigenante.



Oltre alle stampe floreali e alle fantasie vegetali che stanno decorando tanti outfit di dive e donne stilose di ogni latitudine, la bandiera di stile che sta sventolando maggiormente è quella verde.





Dal setoso miniabito di Gucci dalla foggia orientale sfoderato da Beahti Prinsloo al tailleur color menta firmato Coach indossato da Kate Bosworth, non c’è celeb che disdegni la nuance più eco-friendly che ci sia.



Anche sul fronte overwear il green è la parola d'ordine del momento: cappotti e parka light si colorano delle tante declinazioni di questo must di stagione, parola di Victoria Beckham che lo ama indossare come protagonista del suo street-wear sempre impeccabile.



Il detto “Chi di verde si veste della sua beltà troppo si fida” calza a pennello per le dive, consapevoli eccome della loro bellezza. Ma il verde si sposa al bacio con la femminilità in toto, quindi sbizzarritevi pure nel rendere verdeggiante il vostro guardaroba, guardando proprio a quello delle star.



Ecco i tanti modi in cui le celebrities indossano il verde.





Come le celeb indossano il verde Kate Bosworth con un tailleur di Coach verde menta.



Zoe Kazan con un abito verde fluo di Valentino.

Behati Prinsloo con un abitino oriental style di Gucci.



Nicole Richie con un wrap dress verde scintillante che ben si abbina alla parure di gioielli House of Harlow 1960.



Lupita Nyong'o con un abito da sera verde smeraldo di Halpern e gioielli Tiffany.

Victoria Beckham con un parka light color verde militare.



Salma Hayek con un abito da sera di Gucci color verde smeraldo.



Olivia Palermo sfoggia un tailleur verde a stampa vegetale.



Olivia Culpo sceglie l'elegante accostamento del nero e del verde petrolio.



Michelle Dockery con un tailleur verde petrolio crop abbinato al lilac delle décolléte e della maglia dolcevita.



Marion Cotillard con un tailleur dalla giacca doppio petto in raso verde si aggira per le strade di Milano in occasione della Fashion Week.

Anche Kerry Washington opta per il raffinato accostamento tra nero e verde smeraldo.



Kate Middleton sfoggia un abito impero verde scuro.



Julianne Moore con un abitino verde che dona molto alla sua tinta di capelli rossa.



Demi Lovato mixa più nuance di verde in un outfit dal retrogusto military.



