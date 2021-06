Cosa non dovrebbe mai mancare nel guardaroba estivo? Una blusa incrociata, of course! Ecco i modelli di punta…

Sono estremamente versatili, comfy e allo stesso tempo chic, un vero e proprio master piece squisitamente vintage ma senza data di scadenza: di cosa stiamo parlando? Ovviamente delle bluse incrociate (a portafoglio o anche kimono), perfette per outfit estivi ad alto tasso di stile. Indossare per credere…

Il vero plus del momento? La stampa! Ancora una volta protagonista assoluta, un concentrato di tendenze folk, pop e japan, da remixare in pieno stile libero e accontentare tutti i gusti.

Nelle principali collezioni dell'estate 2021 si passa dal classico quadretto vichy, al paisley, al geometrico fino al floreale: un originale e irresistibile bouquet da idillio bucolico di margherite, violette e fiori di campo.

Anche il modello però vuole la sua parte: morbido, con maniche a sbuffo tendenzialmente in organza per le personalità più romantiche e look bon ton; destrutturato e senza maniche in tessuto jersey o fresco cotone ideale per le più contemporanee city-girl.

Insomma, le bluse incrociate sono delle vere chicche di stile! Ed è per questo che nella nostra gallery, troverete i modelli più cool di tutta la stagione e da cogliere al volo.



RALPH LAUREN Blusa a portafoglio stampa vichy.

Credits: ralphlauren.it

ART DEALER JOURNAL Blusa in jacquard color fuxia.

Credits: artdealerjournal.com

ALBERTA FERRETTI Blusa a portafoglio con ruches.

Credits: farfetch.com

GUESS Blusa in pizzo san gallo con incrocio frontale.

Credits: guess.eu

ERMANNO SCERVINO Camicia a kimone con maniche oversize.

Credits: ermannoscervino.com

& OTHER STORIES Blusa a portafoglio in twill con maniche a sbuffo.

Credits: stories.com

ZARA Top incrociato a stampa floreale.

Credits: zara.com

SFIZIO Camicia kimono a fascia da annodare.

Credits: sfiziocollection.com

PINKO Blusa in jacquard floreale.

Credits: pinko.com

PHILOSOPHY BY LORENZO SERAFINI Blusa nera con maxi fiocco.

Credits: larinascente.it

MANGO Blusa bianca incrociata con ruches.

Credits: shop.mango.com

MANÉ Blusa in paillettes color chamapgne.

Credits: zalando.it

KOCCA Blusa incrociata con maniche a sbuffo.

Credits: kocca.it

H&M Top in lino con bottoni frontali.

Credits: 2.hm.com

ATTIC & BARN Top incrociato modello kimono con stampa paisley.

Credits: atticandbarn.it