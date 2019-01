Girare video con effetti speciali, scrivere una canzone, scattare ritratti divertenti, programmare app: con Today at Apple, il programma di lezioni gratuite negli store Apple, ora si imparano i trucchi dei più famosi creator. Grazia li ha provati in anteprima

Today at Apple è il programma di eventi gratuiti che ogni giorno hanno luogo nei principali store Apple di tutto il mondo.



Ora Cupertino ha completamente ripensato e rinnovato l’offerta, proponendo tre tipi di esperienze: Skills, per migliorare la propria conoscenza delle app per fare foto, video, musica o programmare; Walks, per sviluppare la creatività attraverso delle vere e proprie passeggiate di gruppo; Labs, per imparare tecniche di livello avanzato.

Un’offerta di oltre 50 lezioni ripensate per favorire talento e gioco di squadra, prenotabili da oggi su #TodayAtApple e fruibili, per esempio, nell'Apple Piazza Liberty di Milano, così come in tutti gli altri store in Italia e nel mondo.



A Cupertino, in California, Grazia ha potuto conoscere il programma in anteprima dalla vice president of retail di Apple Angela Ahrendts e dal senior director Karl Heiselman. «Today at Apple è sempre stata un'iniziativa per educare e ispirare le comunità a cui ci rivolgiamo», ha detto Ahrendts, «queste nuove lezioni sono un'opportunità in più per liberare il potenziale creativo di ognuno».



Alcuni eventi di Today at Apple sono stati creati in collaborazione con alcuni dei più popolari creators in circolazione. Nel Visitors Center dell’Apple Park, abbiamo provato in anteprima il laboratorio video Small Screen Magic Co-created with Zach King: in un’ora si impara a montare brevi video con l’applicazione Clips e la tecnica del “jump cut”, spiegata proprio dal fenomeno di youtube famoso per le sue illusioni ottiche. Trasformare le nuvole in zucchero filato o sparire come un illusionista non è mai stato così facile.



Gli amanti della fotografia potranno invece imparare le tecniche del ritrattista Chase Jarvis, quelli della musica comporre una canzone con i consigli della cantautrice Florence Welch. Chi ha tanta fantasia potrà provare a progettare delle case sugli alberi seguendo le regole di Foster + Partners, lo studio di architettura più famoso al mondo, oppure chi ha iniziato l’anno con il proposito di mantenersi in forma potrà unirsi a una walk all’insegna della motivazione creata con la fitness guru canadese Jeanette Jenkins. E per le famiglie e i bambini ci sono laboratori per creare divertenti ritratti di gruppo, ideare un’emoji che ci somigli o gareggiare con piccoli robot telecomandati.

Il programma completo, giorno per giorno, è su apple.com/it/today/.