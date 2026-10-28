«Insieme»: al via il primo appuntamento della rassegna "Chi è di scena"
Una famiglia divisa che si ritrova. Va in scena fino al 1° novembre al Teatro Franco Parenti di Milano "Insieme", pièce di gran successo internazionale scritta e diretta da Fabio Marra.
Lo spettacolo esplora i conflitti familiari attraverso il rapporto tra una madre, interpretata da Laura Morante, interamente dedita al figlio disabile (Marra), e la figlia che si sente esclusa. La giovane donna è interpretata dalla vera figlia dell'attrice, Eugenia Costantini, mentre in scena c'è anche Sonia Palau.
"Insieme" fa parte della rassegna di spettacoli "Chi è di scena", di cui Grazia è partner culturale, realizzata dal Teatro Franco Parenti con la collaborazione di Cristalfarma.
La pièce fa riflettere sui legami familiari, sulle fragilità e sulla possibilità di ritrovare una comprensione reciproca senza cancellare del tutto i conflitti. Al termine della rappresentazione, gli ospiti della serata hanno incontrato le protagoniste e i protagonisti dello spettacolo in uno spazio speciale allestito per l'occasione, gustando le delizie dello chef stellato Stefano Cerveni e i vini di Masciarelli Tenute Agricole.
Morante ha raccontato a Grazia dell'esperienza sul palcoscenico con sua figlia Eugenia: «In realtà abbiamo lavorato già altre volte insieme, ma sicuramente il nostro rapporto tra madre e figlia è migliore di quello che appare in scena in questo testo».
“Chi è di scena”: al via la rassegna 2026 del Teatro Franco Parenti
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Nelle foto d'apertura: un momento della pièce "Insieme" di Fabio Marra
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