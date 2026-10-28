Al Franco Parenti di Milano la pièce interpretata da Laura Morante: è il primo appuntamento della rassegna di cui Grazia è partner culturale

Una famiglia divisa che si ritrova. Va in scena fino al 1° novembre al Teatro Franco Parenti di Milano "Insieme", pièce di gran successo internazionale scritta e diretta da Fabio Marra.



Lo spettacolo esplora i conflitti familiari attraverso il rapporto tra una madre, interpretata da Laura Morante, interamente dedita al figlio disabile (Marra), e la figlia che si sente esclusa. La giovane donna è interpretata dalla vera figlia dell'attrice, Eugenia Costantini, mentre in scena c'è anche Sonia Palau.



"Insieme" fa parte della rassegna di spettacoli "Chi è di scena", di cui Grazia è partner culturale, realizzata dal Teatro Franco Parenti con la collaborazione di Cristalfarma.

La pièce fa riflettere sui legami familiari, sulle fragilità e sulla possibilità di ritrovare una comprensione reciproca senza cancellare del tutto i conflitti. Al termine della rappresentazione, gli ospiti della serata hanno incontrato le protagoniste e i protagonisti dello spettacolo in uno spazio speciale allestito per l'occasione, gustando le delizie dello chef stellato Stefano Cerveni e i vini di Masciarelli Tenute Agricole.



Morante ha raccontato a Grazia dell'esperienza sul palcoscenico con sua figlia Eugenia: «In realtà abbiamo lavorato già altre volte insieme, ma sicuramente il nostro rapporto tra madre e figlia è migliore di quello che appare in scena in questo testo».









“Chi è di scena”: al via la rassegna 2026 del Teatro Franco Parenti Laura Morante con la direttrice artistica del Teatro Franco Parenti di Milano, Andrée Ruth Shammah



Eugenia Costantini con Fabio Marra

Sonia Palau

Le attrici Sara Bertelà e Martina Sammarco

L'imprenditrice Laura Morino Teso

Giovanni Ciacci

Lo chef Stefano Cerveni

I vini di Masciarelli Tenute Agricole

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Nelle foto d'apertura: un momento della pièce "Insieme" di Fabio Marra



