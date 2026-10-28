Dalle principesse Disney alle serie prescolari che conoscete a memoria: 20 nomi per bambini ispirati ai cartoni animati, bellissimi oggi e credibili anche sulla carta d'identità domani.

Secondo il libro dei nomi di Pampers, nelle classifiche italiane compaiono già diversi bambini chiamati come personaggi dei cartoni: Elsa, Dora, Lisa, Leonardo, Romeo.

La scelta del nome è uno dei primi dilemmi da genitori, e i nomi per bambini ispirati ai cartoni animati sembrano una scorciatoia tenera, piena di ricordi ma anche di qualche trappola.

Perché scegliere un nome ispirato ai cartoni animati

I cartoni che avete amato da piccoli sono un archivio emotivo potentissimo: personaggi coraggiosi, goffi, testardi, generosi. Dare a un figlio il loro nome significa regalargli una storia già pronta da raccontare.

Gli esperti che si occupano di scelta del nome ricordano, come fa anche Wamily, che molti protagonisti animati incarnano valori chiari: coraggio, lealtà, curiosità. Un nome legato a quel personaggio aiuta il bambino a identificarsi in quelle qualità. E le serie più seguite oggi, ricordano siti come Cartoni in Italiano, sono proprio Masha e Orso, Peppa Pig, Winx Club.

L'altra faccia della medaglia è l'effetto moda. Alcuni nomi esplodono grazie a un film di successo e poi, dopo pochi anni, suonano datati. L'obiettivo è trovare l'equilibrio tra emozione e durata.

Regole italiane: cosa permette la legge sui nomi dei cartoni

In Italia la fantasia non è del tutto libera. Il D.P.R. 396/2000 stabilisce che all'anagrafe non si possono registrare nomi ridicoli o vergognosi e che il nome deve essere coerente con il sesso del bambino.

Gli approfondimenti di Fanpage Donna e GravidanzaOnline spiegano che nella categoria dei nomi vietati rientrano anche molti nomi di fantasia tratti da cartoni e serie: da Goku a Doraemon, da Pollon a Ken.

La differenza è semplice: Elsa, Aurora, Leonardo o Dora sono nomi propri esistenti anche fuori dallo schermo, quindi generalmente ammessi. "Goku" o "Sailor Moon" invece restano soprannomi narrativi, poco adatti a una carta d'identità.

Per capire se un nome ispirato a un cartone funziona anche nella vita adulta potete fare qualche prova veloce:

pronunciatelo ad alta voce insieme al cognome, immaginando un colloquio di lavoro;

verificate che sia facile da scrivere e non presti il fianco a soprannomi crudeli;

chiedetevi se tra vent'anni sarà ancora comprensibile senza dover spiegare il cartone di riferimento;

se il nome è straniero, controllate che la pronuncia in italiano non lo stravolga completamente.

20 bellissimi nomi per bambini ispirati ai cartoni animati

Qui trovate una selezione di 20 nomi bambini cartoni animati, maschili e femminili, scelti perché suonano bene in italiano e sono utilizzabili all'anagrafe. Per ognuno, il personaggio e il perché.

Aurora – principessa de La bella addormentata, nome luminoso, legato all'alba e alla rinascita.

– principessa de La bella addormentata, nome luminoso, legato all'alba e alla rinascita. Elsa – regina di Frozen, nome nordico breve e deciso, sempre più comune anche in Italia.

– regina di Frozen, nome nordico breve e deciso, sempre più comune anche in Italia. Ariel – sirena ribelle de La sirenetta, nome internazionale legato al mare, dolce ma non sdolcinato.

– sirena ribelle de La sirenetta, nome internazionale legato al mare, dolce ma non sdolcinato. Jasmine – eroina di Aladdin, deriva dal gelsomino; femminile, sensuale, con un tocco esotico ma accessibile.

– eroina di Aladdin, deriva dal gelsomino; femminile, sensuale, con un tocco esotico ma accessibile. Tiana – protagonista laboriosa de La principessa e il ranocchio; raro, elegante, parla di impegno e riscatto.

– protagonista laboriosa de La principessa e il ranocchio; raro, elegante, parla di impegno e riscatto. Merida – ragazza dai ricci rossi di Ribelle - The Brave, nome energico per caratteri indipendenti.

– ragazza dai ricci rossi di Ribelle - The Brave, nome energico per caratteri indipendenti. Vaiana – esploratrice di Oceania, connessa all'oceano; suono morbido, moderno, ancora poco usato.

– esploratrice di Oceania, connessa all'oceano; suono morbido, moderno, ancora poco usato. Bella – dall'intellettuale Belle de La bella e la bestia; semplice, romantico, dal significato chiarissimo.

– dall'intellettuale Belle de La bella e la bestia; semplice, romantico, dal significato chiarissimo. Sofia – da Sofia la principessa, ma anche grande classico europeo; significa saggezza, amatissimo all'anagrafe.

– da Sofia la principessa, ma anche grande classico europeo; significa saggezza, amatissimo all'anagrafe. Lisa – la più studiosa de I Simpson; nome breve, internazionale, facile da pronunciare ovunque.

– la più studiosa de I Simpson; nome breve, internazionale, facile da pronunciare ovunque. Masha (o Mascia ) – bimba di Masha e Orso; variante di Maria, allegra ma con radici solide.

(o ) – bimba di Masha e Orso; variante di Maria, allegra ma con radici solide. Dora – piccola esploratrice di Dora l'esploratrice; nome greco legato al dono, ideale per bambine curiose.

– piccola esploratrice di Dora l'esploratrice; nome greco legato al dono, ideale per bambine curiose. Stella – fata del Winx Club; parola quotidiana che evoca luce e desideri senza sembrare infantile.

– fata del Winx Club; parola quotidiana che evoca luce e desideri senza sembrare infantile. Flora – altra protagonista del Winx Club; nome latino classico, delicato, perfetto se amate la natura.

– altra protagonista del Winx Club; nome latino classico, delicato, perfetto se amate la natura. Alex – leone star di Madagascar; diminutivo di Alessandro, internazionale e versatile in ogni età.

– leone star di Madagascar; diminutivo di Alessandro, internazionale e versatile in ogni età. Leonardo – tra Tartarughe Ninja e genio rinascimentale; nome solidissimo, reso attuale anche dal vezzeggiativo Leo.

– tra Tartarughe Ninja e genio rinascimentale; nome solidissimo, reso attuale anche dal vezzeggiativo Leo. Oscar – rimanda a Lady Oscar e ai premi cinematografici; maschile, elegante, un po' vintage ma riconoscibile.

– rimanda a Lady Oscar e ai premi cinematografici; maschile, elegante, un po' vintage ma riconoscibile. Romeo – gatto dagli occhi di ghiaccio ne Gli Aristogatti e amante shakespeariano; romanticissimo e italianissimo.

– gatto dagli occhi di ghiaccio ne Gli Aristogatti e amante shakespeariano; romanticissimo e italianissimo. Alberto – tra Luca e Lupo Alberto; classico affidabile, ponte affettuoso fra cartone e nonni.

– tra Luca e Lupo Alberto; classico affidabile, ponte affettuoso fra cartone e nonni. Riley – protagonista di Inside Out; nome unisex straniero, particolare, da valutare bene con cognome e contesto.

Se amate un nome ma vi sembra troppo audace, potete usarlo come secondo nome o come soprannome quotidiano. Il certificato parlerà, magari, di Chiara Ariel o Luca Alex, ma in casa resterà viva la vostra piccola, personale, storia da cartone.