Sono una fan del concetto di squadra.

Sono il D’Artagnan di famiglia.

“Tutti per uno, uno per tutti!”

Lo dico sempre alle bimbe: collaborare rende tutto più semplice, ma nove volte su dieci, chi collabora siamo solo io e Giaco — e qualche volta, canna anche lui.

Ma per quanto i miei super poteri mi galvanizzino, visto che solo io mi accorgo delle briciole sul pavimento, dei piatti sporchi nel lavandino e della cacca di Sissi nella lettiera, penso sia giunto il momento che anche le bimbe si rendano utili e pronte a battersi per la causa.

L’unione fa la forza.

Sto scendendo le scale per andare da loro e gradino dopo gradino, penso a come formulare la mia richiesta. Mi serve un escamotage per chiarire loro questo concetto e se allo stesso tempo possono aiutarmi, perché non approfittarne. Nessuno mi denuncerebbe mai per sfruttamento di minori.

Arrivo in soggiorno e chiamo i loro nomi ad alta voce.

“Ragazze... Ragazze...”

Al quinto ragazze, mi faccio la domanda che tutti i genitori si fanno in questi momenti: perché quando chiami i figli, questi non rispondono mai? Stempero la frustrazione raccogliendo calzini abbandonati sul pavimento, bottiglie d’acqua che giacciono mezze vuote sul divano e poi ancora: “Ragazze!”

La mia voce viene fuori così furiosamente isterica da ricordarmi quella del pazzo di Seven quando al comando di polizia grida ‘DETECTIVE’ all’agente Mills. Ma ancora niente. Ricaccio i calzini sul pavimento, le bottiglie sul divano e butto giù la porta della zona notte con un calcio — questo purtroppo solo nei miei sogni — la camera di Carola è a destra, quella di Emma a sinistra: ora dovrebbero sentirmi.

“Ragazze...”

Le porte delle due stanze si aprono quasi in contemporanea.

“Sì mamma.” dicono all’unisono.

“Seguitemi, mi serve una mano.”

“Io devo studiare!” dice Carola.

Emma la fulmina con lo sguardo.

“Mamma, vai a vedere la sua camera, ci saranno cento Barbie sul quel pavimento! Io stavo studiando non lei.”

“Benissimo. Allora facciamo così: qualsiasi cosa stiate facendo, interrompetela immediatamente.

Ho detto che mi serve una mano.”

Le mie piccole donne mi raggiungono in cucina, chiedo loro di sedersi e di prendere appunti sui fogli che hanno di fronte accanto alle penne.

“Dunque ragazze, in questo periodo sono incasinata con il lavoro, sto finendo di revisionare il libro e sulla pagina non riesco a pubblicare come prima. Perciò è necessario che liberiate le vostre menti e che scriviate un articolo dedicato alla mamma.”

“Perché?” chiede Emma.

“Perché sono una madre egocentrica. Forza coraggio, prendete appunti.”

Seppure non sprizzino gioia da tutti i pori, le bimbe iniziano a scrivere.

“Non voglio una cosa smielata, vorrei che mi descriveste con pregi e difetti che mi distinguono. Gli episodi in cui vorreste uccidermi e quelli in cui divento provvidenziale: una cosa semplice, con il cuore.” dico in tono incoraggiante.

“Quanto tempo abbiamo?”

Perché è sempre e solo Emma a farmi domande?

“Adesso. Vi lascio un ‘oretta.”

“Per fare cosa?” interviene Carola con la faccia di chi sembra appena stato sulla luna.

“Come che cosa? “ le chiedo avvilita.

“Eh Carola? Di cosa abbiamo parlato fino a ora?” chiede Emma divertita.

“Ripetilo tu.” le dico. “E tu Carola stavolta ascolta.”

“Allora, la mamma vuole che scriviamo qualcosa su di lei. In pratica vuole una storia in cui raccontiamo come la vediamo tutti i giorni, con i suoi pregi e i suoi difetti, capito?”

“Capito.”

“Ma siccome in casa l’artista sei tu: io butto giù uno schema per descriverla e tu ci ricami sopra la storia, okay?”

“Va bene dai... L’unione fa la forza.”

E lì, anche se so benissimo che la collaborazione è a spot e che non arriverà all’ora di cena, riesco comunque a commuovermi.

PRIMA PARTE

Illustrazione di Valeria Terranova