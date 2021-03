La presentatrice torna in tv con L'Isola dei Famosi e racconta a Grazia i suoi primi 40 anni.

Il nuovo numero di Grazia è da oggi in edicola e su app. La nostra star di copertina questa settimana è Ilary Blasi. Bellissima e di carattere, posa per un servizio fotografico esclusivo. Ilary, che in aprile compirà 40 anni, condurrà dal 15 marzo L'isola dei Famosi.

Inoltre lei, il marito, il campione Francesco Totti, e i loro 3 figli (Cristian, 15 anni, Chanel, 13 e Isabel, 5) saranno al centro di una serie tv attesissima, “Speravo di morì prima”, in onda a partire dal 19 marzo. Ilary ci racconta di sé, della sua famiglia e anche di una certa diffidenza che nutre nei confronti delle donne che prendono il nome del marito.

Tra le pagine di attualità vi raccontiamo la storia delle “butterflies” (farfalle), ragazze che tramite la rete di amiche trovate sui social, sono rinate da anoressia e bulimia. E parliamo della guerra per i vaccini, con il braccio di ferro dell'Europa, in primis l'Italia, che blocca le esportazioni dei vaccini delle case farmaceutiche che non rispettano i contratti. E ci occupiamo di profilassi anche con la scienziata ungherese Katalin Karikò, che ha creato la tecnologia alla base del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid. Vi raccontiamo la settimana della moda francese e avanziamo, con i cantanti che si sono succeduti a Sanremo, una proposta per il prossimo festival: che a condurlo siano due donne. Trovate anche le interviste esclusive con gli attori Stefano Accorsi e Jennifer Garner, con lo chef Antonio Cannavacciuolo e con il cantante Alessio Bernabei.

Le pagine di moda sono dedicate alle scarpe della primavera: Grazia ti guida tra i modelli irresistibili della nuova stagione.

Ci vediamo in edicola e su app da oggi!