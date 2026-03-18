Marito e moglie a confronto fanno un bilancio delle loro vite, tra battute che dalla nostalgia alla rabbia sfiorano l'umorismo e la tenerezza...

Sul palco c’è un lungo cappio bianco sospeso sul tavolo di casa. Tutto lascia pensare a un’imminente tragedia ed è quello che sta per succedere in Non si fa così, commedia dal gusto amaro sulla vita di coppia.

Lucrezia Lante della Rovere

Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace sono gli interpreti di questo testo di Audrey Schebat per la regia di Francesco Zecca. Lui, Giulio, vorrebbe farla finita prima che sua moglie Francesca, pianista di successo, arrivi da Berlino. Cerca di scrivere un’ultima lettera in cui spiega il suo folle gesto, ma non ci riesce: in scena c’è anche un cestino colmo di fogli accartocciati, tentativi andati a vuoto di lasciare per iscritto parole che abbiano un senso. Ma tutto cambia quando lei rientra in anticipo, inattesa, sovvertendo il programma di Giulio e il registro della pièce. La tragedia annunciata si trasforma in commedia, dove lo scambio di battute tra i due si alterna tra rammarico, nostalgia, rabbia, accuse, disillusione, umorismo e tenerezza.

Lucrezia Lante della Rovere e Francesco Zecca

Inserito nella rassegna Il teatro è donna, dedicata alle artiste che danno voce all’universo femminile, di cui Grazia è partner culturale in collaborazione con Cristalfarma, Non si fa così mette al centro il bilancio delle vite di Giulio e Francesca, il tradimento delle loro aspirazioni, la mancanza di coraggio nelle scelte, la scarsa empatia verso le persone che hanno intorno, il torpore dei sentimenti fino alla irriverente decisione finale.

Andree Ruth Shammah e Lucrezia Lante della Rovere

Alla fine dello spettacolo, gli ospiti della serata hanno festeggiato con Grazia i protagonisti dello spettacolo teatrale con una specialità dello chef stellato Stefano Cerveni e Vini di Masciarelli Tenute Agricole.

Stefano Cerveni



Foto di apertura: Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace

Photo Courtesy of Teatro Franco Parenti Press Office

