Il film sull'amore tragico tra Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani è diventato un caso. Ma quali parti della storia interpretata da Lady Gaga corrispondono alla realtà e quali sono adattate a esigenze di copione? Qui lo spieghiamo

House of Gucci, il film più atteso dell’anno, è fedele alla storia di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, impersonati da Lady Gaga e Adam Driver, o la vicenda è stata adattata alla fiction? Tutti se lo chiedono facendo il conto alla rovescia che separa dal 16 dicembre, data d’uscita di questo film dal cast stellare, un evento. Grazia rivela il vero e il falso della ricostruzione cinematografica, fino all’omicidio di Maurizio, commissionato dall’ex moglie Patrizia.

FU UN AMORE OSTEGGIATO? VERO

«È stato un grande amore: erano una coppia legatissima», dice Maurizio Tortorella, autore del libro L’ultimo dei Gucci (Rizzoli). Patrizia Reggiani rivela nel documentario Lady Gucci: «La prima volta che siamo usciti a cena, Maurizio mi disse: "Che cosa ne diresti di diventare Patrizia Gucci?". "Ma che cosa stai dicendo?", risposi. Da lì abbiamo iniziato a uscire». «Per stare con Patrizia Maurizio rischia di essere disereditato dal padre Rodolfo: aveva riversato tutto l’amore sul figlio dopo la morte della moglie. Ma considerava la fidanzata una "parvenu"», racconta Tortorella. «In realtà il padre adottivo di Patrizia, Fernando Reggiani, era un ricco imprenditore. Con Rodolfo, all’inizio della storia d’amore dei figli, aveva avuto un diverbio telefonico. "Dica a sua figlia che non si permetta mai più di vedere Maurizio. Patrizia corre dietro ai suoi soldi, ma non li avrà mai". Reggiani rispose: "Lei è un villano e non è l’unico ad avere i soldi. Mia figlia è libera di vedere chi le pare"».

ALLE NOZZE NON ANDÒ NESSUNO DELLA FAMIGLIA GUCCI? VERO

Rodolfo fece di tutto per osteggiare quella relazione: andò perfino dal cardinale di Milano, Giovanni Colombo, perché intervenisse, ma senza successo. Al matrimonio, dove c’erano 500 invitati, non c’era nessuno della famiglia Gucci. Nella scena del film delle nozze, la parte destra della chiesa, riservata agli invitati dello sposo, è vuota. Rodolfo non si fece nemmeno sentire per gli auguri. Solo lo zio Vasco mandò un regalo di nozze al nipote: un grande vaso d’argento.

LA CARTOMANZIA EBBE DAVVERO UN RUOLO NELLA VICENDA? VERO

Patrizia si circondava di veggenti e sensitive per avere consigli. Incontra così Giuseppina Auriemma (Salma Hayek), che ha un ruolo sempre più importante nella sua vita. «Ascoltare maghe e cartomanti non era anomalo in quell’epoca», dice Tortorella. «E non era una mania solo di Patrizia: anche Maurizio Gucci credeva nelle sensitive». Pare che Auriemma volesse vendicarsi dell’imprenditore che l’aveva sostituita con un’altra maga: forse per questo procurò a Patrizia i sicari.

PAOLA FRANCHI FU CAUSA DELLA FINE DEL MATRIMONIO DI GUCCI? NO

Quando Maurizio incontra la nuova compagna, Paola Franchi, a St. Moritz, il 23 febbraio del 1990, le pratiche di divorzio da Patrizia erano già molto avanti. Il rapporto con la moglie era andato in crisi molto prima, fino alla separazione nel 1985, avvenuta per mezzo di un bigliettino recapitato alla moglie attraverso un collaboratore: "Signora, il dottor Gucci le fa sapere che non intende tornare più a casa. Mai più".

