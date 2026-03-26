Ecco cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app



Laura Pausini è la protagonista della copertina del nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app.

Reduce dal successo della conduzione sanremese, l’artista internazionale è partita per la sua unidicesima tournée mondiale che la terrà impegnata anche nel 2027, attraversando Europa, America Latina e Stati Uniti, con concerti che promettono di essere una festa di musica ed emozioni.

Grazia ha seguito Laura in tre delle città dove si esibirà e a cui la legano ricordi speciali. Ne è nata un’intervista esclusiva, dove l’artista riflette sul suo percorso: «È la vita che ho scelto e che mi si addice», racconta, parlando di una carriera internazionale costruita con passione e determinazione.

Nel dialogo approfondiamo il suo successo mondiale, il legame profondo con l’Italia, la sua adorata famiglia, ma parliamo anche di come ha imparato a gestire le critiche: «Ciò che prima mi faceva soffrire, adesso mi provoca dispiacere.

C’è una linea sottile a dividere queste due sensazioni. Oggi non sono più arrabbiata, so rispondere a una cattiveria». Ha deciso di affrontare tutto con coraggio.

Passando dal palco alla vita quotidiana, l’intervista è un’occasione per condividere sentimenti e ricordi unici: dalla dichiarazione d’amore del marito alla nascita di sua figlia Paola.

Il racconto e le foto speciali, scattate per Grazia nelle città del tour, sono in edicola e su app.