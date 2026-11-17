Lo chef stellato è il direttore ospite del nuovo numero del magazine, dedicato al piacere del gusto e al valore della semplicità in cucina

Il piacere del gusto e il valore della semplicità in cucina sono al centro del nuovo numero di Grazia Food, il magazine semestrale di Reworld Media Italia diretto da Silvia Grilli, in edicola dal 17 novembre.

A firmare questa edizione come direttore ospite è lo chef stellato Andrea Berton, titolare dell’omonimo ristorante a Milano. La normalità è una cosa straordinaria è il titolo scelto per questa uscita, un invito a riscoprire una cucina capace di coniugare qualità delle materie prime, ricerca e gesti essenziali, mettendo al primo posto la soddisfazione di chi si siede a tavola.

«Ho fortemente voluto Andrea Berton come direttore ospite di questo numero di Grazia Food per la sua autenticità, per la sua idea di una cucina della normalità, dove gli chef non si pongono su un piedistallo a dare lezioni di stile ma desiderano che chi siede a tavola stia bene. Perché il cibo è amore e deve dare gioia, non gonfiare l’ego dello chef», dichiara Silvia Grilli, direttrice di Grazia e Grazia Food.

«Quando Silvia Grilli mi ha chiesto quale tema avrei voluto dare a questo numero, ho pensato alla normalità. Per me è un valore importante: significa fare bene le cose ogni giorno, con rispetto, attenzione e curiosità. È stata proprio la curiosità ad avvicinarmi alla cucina, fin da bambino. Ma cucinare richiede anche rigore e disciplina, soprattutto rispetto per gli ingredienti, per chi lavora con noi e per gli ospiti del ristorante», spiega Andrea Berton.

L’intervista allo chef ripercorre il suo percorso personale e professionale, dalla passione per i brodi, nata durante l’infanzia, all’incontro con Milano e alla donna che lo ha sostenuto nella realizzazione dei suoi sogni. Berton si sofferma inoltre sulla sfida di avvicinare soprattutto i più giovani alle ricette d’autore e di rendere il fine dining una scelta accessibile, senza rinunciare alla qualità della proposta.

Nell’inchiesta In cucina vince la verità, Davide Rampello riflette sul rapporto tra alimentazione, cultura e società, ricostruendo il ruolo della cucina nella storia italiana e il legame tra tradizioni, territori e futuro della gastronomia. Luca Pezzetta, panificatore, lievitista e pizzaiolo, approfondisce poi il valore dei grani italiani, delle farine e dei processi di lievitazione, tra memoria e sapere artigianale. Berton firma inoltre una serie di ricette che spaziano dai brodi al pane, dalle verdure di stagione al riso, fino alle preparazioni pensate per accompagnare le festività natalizie e il Capodanno.

Ampio rilievo è riservato anche alle interviste a Caterina Vosti, Serena Autieri, Gianmarco Tamberi e Ignazio Moser, che affrontano il rapporto tra alimentazione e vita quotidiana da prospettive diverse. Si passa dall’equilibrio tra maternità e professione della chef Vosti, attenta alla stagionalità e ai piccoli produttori della Val Seriana, alle abitudini di Serena Autieri, che organizza i pasti familiari privilegiando verdure, legumi e piatti sani e veloci. Il campione olimpico di salto in alto si sofferma sulle regole alimentari che accompagnano la preparazione atletica, mentre Moser approfondisce i cambiamenti nelle abitudini a tavola dopo la nascita della figlia Clara Isabel e la scelta di cucinare più spesso in casa, insieme alla moglie Cecilia Rodríguez.

Completano il magazine le idee di design per la tavola, le sezioni Food News e Con gusto, con novità e indirizzi dal mondo dell’enogastronomia, e la rubrica Baci di dama, curata da Benedetta Parodi, che propone i suoi piatti del cuore.

Ma Grazia Food va anche oltre la carta: su Grazia.it, all’interno di un hub dedicato (grazia.it/graziafood), e sui canali social, ci saranno contenuti originali che ampliano la narrazione dando voce a prodotti, territori e culture locali.

Con questa edizione, Grazia Food attraversa le diverse espressioni della cucina, dal fine dining alla tavola di casa, mettendo in relazione la ricerca degli chef con i gesti quotidiani, la qualità delle materie prime con il valore della convivialità. Un invito a ritrovare nel cibo non soltanto il piacere del gusto, ma anche il legame con le proprie radici, gli affetti e le persone con cui si sta a tavola.