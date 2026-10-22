Ecco cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app

Sonia Ammar è la protagonista del film Me, You del regista premio Oscar Bille August, presentato al Rome Film Fest da un romanzo di Erri De Luca. L’attrice, modella e cantante è la star della copertina del nuovo numero di Grazia, disponibile in edicola e su app da oggi.

Sonia è stata fotografata al Museo Poldi Pezzoli di Milano, poi premiata a Roma da Grazia durante la nostra serata speciale dedicata al talento nel cinema.

Tra le altre protagoniste del numero c’è Julianne Moore, che a Roma ha ricevuto il Premio alla carriera. Nel suo nuovo film interpreta una moglie trascurata che trova il suo riscatto in un musical amatoriale. Per lei è importante mostrare il lato straordinario delle persone normali.

Un’inchiesta affronta le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti del 3 novembre e spiega perché potrebbero essere l’ora del giudizio per il presidente Donald Trump.

Le pagine della moda sono dedicate agli accessori: 143 proposte da avere subito, classiche, contemporanee o d’ispirazione vintage. Scarpe e borse sono il punto di partenza per dare una scossa ai nuovi look.

In bellezza diamo spazio agli irrinunciabili d’autunno e a un’anticipazione sulle novità nel mondo della skincare.