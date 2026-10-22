Niente più faccende domestiche impegnative prima del check-out: ecco cosa prevedono le nuove regole Airbnb e quali richieste restano consentite

Scegliere un Airbnb per le vacanze significa spesso cercare qualcosa di diverso da un hotel: più spazio, maggiore libertà e la possibilità di sentirsi a casa anche a migliaia di chilometri di distanza. Negli ultimi anni, però, questa libertà ha cominciato ad avere qualche inconveniente. Soprattutto quando, arrivato il momento del check-out, gli ospiti si sono ritrovati davanti a una lista di faccende domestiche da svolgere prima di riconsegnare le chiavi.

Non parliamo soltanto di lasciare l'appartamento in ordine, ma di richieste che in alcuni casi prevedono di lavare e riporre i piatti, togliere le lenzuola dai letti o addirittura avviare una lavatrice. Il tutto, spesso, nonostante nel prezzo del soggiorno siano già comprese le spese di pulizia.

Una pratica che ha suscitato non poche polemiche tra i viaggiatori e sulla quale Airbnb ha finalmente deciso di intervenire.

La piattaforma ha infatti annunciato sul suo sito web nuove regole che limiteranno le richieste dei proprietari agli ospiti, stabilendo con maggiore chiarezza quali faccende domestiche possano essere considerate ragionevoli e quali, invece, non debbano più essere imposte a chi prenota un alloggio.

Le nuove disposizioni, che si applicheranno alle prenotazioni effettuate a partire dal 20 novembre 2026, riguarderanno gli alloggi Airbnb di tutto il mondo e promettono di rendere l'esperienza di soggiorno più semplice e trasparente.

Ma cosa cambia concretamente? E soprattutto, quali sono le cose che i proprietari non potranno più chiedere agli ospiti di fare?

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Le nuove regole di Airbnb: addio alle faccende domestiche più impegnative

La novità più importante riguarda le attività che i proprietari possono chiedere agli ospiti do fare durante il soggiorno e prima della partenza.

Secondo la nuova politica di Airbnb, gli host non potranno generalmente imporre lavori che richiedano un «impegno significativo in termini di tempo o fatica», oppure che normalmente verrebbero svolti da un addetto alle pulizie.

Qualche esempio? Non si potrà più pretendere che gli ospiti tolgano le lenzuola dai letti, avviino una lavatrice, lavino e ripongano le stoviglie oppure trasportino i rifiuti fuori dalla proprietà.

Attività che, negli ultimi anni, erano diventate piuttosto comuni nelle istruzioni di check-out di alcune case vacanza.

Restano invece consentite richieste più semplici e ragionevoli. I proprietari potranno, per esempio, chiedere di lasciare i piatti utilizzati nel lavandino, raccogliere gli asciugamani sporchi oppure separare i rifiuti negli appositi contenitori all'interno dell'alloggio.

Sarà inoltre possibile chiedere agli ospiti di spegnere l'aria condizionata quando escono, ma non di rinunciare a utilizzarla durante il soggiorno se è indicata tra i servizi disponibili.

Airbnb prevede comunque alcune eccezioni, legate alle caratteristiche della struttura e alle condizioni locali. In zone frequentate da animali selvatici, per esempio, potrebbe essere ragionevole richiedere di depositare i rifiuti in contenitori esterni a prova di animali.

Il principio, insomma, è che una richiesta deve essere proporzionata e giustificata, non trasformarsi in un secondo lavoro per chi è in vacanza.

Cosa cambia per chi prenota un Airbnb (e per i proprietari)

Le nuove disposizioni non riguardano soltanto le pulizie. Airbnb ha deciso anche di rendere più trasparenti e facilmente consultabili le regole delle strutture.

Gli host potranno scegliere tra sette categorie standard, che comprendono il numero massimo di ospiti, gli orari di silenzio, gli eventi, la presenza di animali domestici, il fumo, le riprese commerciali e la chiusura dell'alloggio al check-out.

Eventuali richieste aggiuntive dovranno essere ragionevoli e comparire nell'apposita sezione dell'annuncio prima della prenotazione. Non sarà quindi consentito introdurre nuovi obblighi attraverso messaggi privati, cartelli lasciati in casa o comunicazioni successive.

La piattaforma limiterà anche la possibilità per gli host di imporre multe o penali arbitrarie agli ospiti e consentirà contratti separati soltanto in determinate circostanze.

Se una richiesta non rispetta le nuove disposizioni, Airbnb potrà segnalarla al proprietario, chiedere una modifica e, nei casi persistenti, mostrare un avviso sull'annuncio o ridurne la visibilità.

Gli ospiti, dal canto loro, dovranno continuare a rispettare l'alloggio, evitare di lasciarlo in condizioni che richiedano pulizie straordinarie e rispondere di eventuali danni.

La differenza, però, è significativa: pagare per soggiornare in un appartamento non dovrebbe significare occuparsi anche delle pulizie necessarie a prepararlo per gli ospiti successivi.

Una novità che potrebbe rendere i soggiorni su Airbnb un po' più semplici. E soprattutto restituire alle ultime ore di vacanza ciò che dovrebbero essere: il tempo di fare la valigia, controllare di non aver dimenticato nulla e, possibilmente, godersi un ultimo caffè prima di partire.