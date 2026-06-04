Ecco cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app.

Crescere recitando in #Euphoria, la serie tv che ha ridefinito il racconto sull'adolescenza. Ne parla Maude Apatow, protagonista della copertina del nuovo numero di Grazia, disponibile in edicola e su app da oggi.

Figlia del regista Judd Apatow e dell'attrice Leslie Mann, Maude racconta i suoi sogni, il peso della visibilità e il premio che ha segnato una svolta nella sua carriera.

Tra le protagoniste del numero troviamo Kristen Stewart, che a Cannes ha recitato in un film sulla fame d'amore e che l'11 giugno arriva nelle sale con la sua prima opera da regista: "La cronologia dell'acqua".

Nel numero raccontiamo anche la storia di Jessica e Lorenzo. Sopravvissuti alla leucemia, ora nel cortometraggio #SangueBianco condividono la loro esperienza perché nessuno si senta solo durante il percorso di cura.

Le pagine della moda sono dedicate all'inizio estate: costumi che diventano top, completi leggerissimi e le tendenze per accompagnarti nei primi giorni di sole.

Lo speciale beauty ti porta in vacanza: raccontiamo tutto quello che serve per proteggersi e idratarsi al meglio, ma anche quali trucchi e profumi provare adesso.