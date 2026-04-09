Ecco cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app

Crescere sotto i riflettori, trasformare la vulnerabilità in forza e trovare nella musica uno spazio sicuro in cui custodire ogni frammento di sé. Madison Beer, 27 anni, protagonista della nostra cover, si è raccontata così a Grazia.

Ha esordito su YouTube, è stata scoperta da Justin Bieber e, con un percorso artistico sempre più personale, Madison Beer è ora riconosciuta come una delle voci più autentiche della sua generazione.

Dopo l’intimità di Life Support, nato in un momento complesso, la cantante torna con Locket, un album che è contemporaneamente processo di guarigione e dichiarazione d’identità.

Tra le grandi protagoniste del numero troviamo Zendaya, ora al cinema con The Drama, dove interpreta una futura sposa che rischia di perdere tutto a causa di un segreto. Con Grazia l’attrice riflette sul peso della fama e sulla scelta di difendere la propria vita privata.

Intervistiamo Chase Infiniti che, dopo Una Battaglia Dopo L’altra, vincitore quest’anno dell’Oscar come Miglior Film, torna nella serie The Testaments, seguito de Il Racconto Dell’Ancella. Nel dialogo con Grazia, lancia un messaggio di unione alle sue coetanee.

Nel numero trovate un’inchiesta sui nuovi riti del matrimonio nell’era dei social, tra destination wedding in Italia, cerimonie intime e un’estetica sempre più cinematografica.

Spazio alla moda con le tendenze più interessanti della stagione e le nuove interpretazioni del guardaroba primaverile.

Grande attenzione alla bellezza tra make-up, profumi e skincare, che esplorano il ritorno di tonalità soft e luminose in uno speciale su Grazia.