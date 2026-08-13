Grazia è in edicola con Elisabetta Canalis
Che cosa succede se una prova fisica estrema fa meno paura dell'amore? Ne parla Elisabetta Canalis, protagonista della copertina del nuovo numero di Grazia, disponibile in edicola e su app da oggi.
Tra i protagonisti dello show Physical Italia: da 100 a 1, disponibile dall'11 settembre solo su Netflix, e nuova conduttrice di Tú sí que vales, il talent show in programma su Canale 5, Elisabetta racconta le sfide per cui combatte ogni giorno, la sua passione per gli animali e l'impegno di crescere sua figlia tra Italia e Stati Uniti.
Grazia ha incontrato poi Callum Turner che, dopo il matrimonio in Italia con Dualipa, racconta l'amore capace di cambiarti per sempre. È il tema del suo nuovo film, One Night Only, in uscita il 27 agosto.
Un approfondimento è dedicato agli umanoidi: le macchine che parlano agli anziani, aiutano i malati, danno affetto a chi è solo. Dall'America al Giappone sono già entrati nelle nostre vite e sono i protagonisti del film Sheep in the Box del regista Hirokazu Kore'eda, che Grazia ha intervistato.
Le pagine della moda sono dedicate al nostro Speciale Sfilate: da Milano, Parigi, Londra e New York abbiamo selezionato scarpe, borse e accessori che detteranno la tendenza della nuova stagione.
Il profumo è invece il protagonista della sezione bellezza, dove celebriamo il potere di raccontare sensazioni ed emozioni con le fragranze più sofisticate.
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