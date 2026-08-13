Ecco cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app.

Che cosa succede se una prova fisica estrema fa meno paura dell'amore? Ne parla Elisabetta Canalis, protagonista della copertina del nuovo numero di Grazia, disponibile in edicola e su app da oggi.

Tra i protagonisti dello show Physical Italia: da 100 a 1, disponibile dall'11 settembre solo su Netflix, e nuova conduttrice di Tú sí que vales, il talent show in programma su Canale 5, Elisabetta racconta le sfide per cui combatte ogni giorno, la sua passione per gli animali e l'impegno di crescere sua figlia tra Italia e Stati Uniti.

Grazia ha incontrato poi Callum Turner che, dopo il matrimonio in Italia con Dualipa, racconta l'amore capace di cambiarti per sempre. È il tema del suo nuovo film, One Night Only, in uscita il 27 agosto.

Un approfondimento è dedicato agli umanoidi: le macchine che parlano agli anziani, aiutano i malati, danno affetto a chi è solo. Dall'America al Giappone sono già entrati nelle nostre vite e sono i protagonisti del film Sheep in the Box del regista Hirokazu Kore'eda, che Grazia ha intervistato.

Le pagine della moda sono dedicate al nostro Speciale Sfilate: da Milano, Parigi, Londra e New York abbiamo selezionato scarpe, borse e accessori che detteranno la tendenza della nuova stagione.

Il profumo è invece il protagonista della sezione bellezza, dove celebriamo il potere di raccontare sensazioni ed emozioni con le fragranze più sofisticate.