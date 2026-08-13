L’asciugatura all’aria riduce lo stress termico e valorizza il movimento naturale dei capelli. Ecco come farla funzionare davvero

Con l’estate arrivano giornate più lunghe, temperature elevate e una generale voglia di semplificare la routine quotidiana, anche per la cura dei capelli. Phon e piastre vengono messi da parte perché non c’è niente di più semplice, con il caldo, di lasciare che la chioma si asciughi naturalmente. Una soluzione pratica, certo, ma anche un modo per concedere ai capelli una pausa dai tool che usiamo tutto l’anno.

Capelli bellissimi in estate, inspo star

L’asciugatura all’aria ha un sacco di vantaggi. Prima di tutto aiuta a limitare lo stress termico che, con il tempo, può rendere i capelli più fragili e opachi. E se viene accompagnata da qualche piccola attenzione, permette anche di ottenere una chioma morbida e luminosa. Basta prendere spunto dalle celeb, dalle onde naturali di Jennifer Aniston, che continuano a ispirare chi ama un’eleganza discreta e mai costruito, ai famosi capelli effetto spiaggia di Gisele Bündchen, tanto per fare qualche esempio.

Tutto inizia dalla detersione

Celeb a parte, ottenere un risultato all’altezza delle aspettative non è poi così difficile. Tutto comincia dal lavaggio. Durante i mesi estivi è preferibile scegliere prodotti che detergano delicatamente e mantengano i capelli leggeri e dopo lo shampoo, è importante eliminare l’acqua in eccesso senza sfregare le lunghezze. Infine, tamponare i capelli con delicatezza aiuta a preservarne la struttura e a limitare la comparsa dell’effetto crespo, uno degli inconvenienti più comuni quando si rinuncia all’asciugatura tradizionale.

Capelli bellissimi in estate ricci vs lisci

A questo punto entra in gioco la natura della chioma. Se i capelli mossi tendono a definire le proprie onde con maggiore facilità, quelli lisci possono acquisire movimento e volume grazie a prodotti leggeri applicati sulle lunghezze. Il segreto è evitare di intervenire troppo: l’asciugatura all’aria funziona al meglio quando si asseconda la forma naturale dei capelli anziché cercare di modificarla.

L’estate, del resto, è la stagione che più di ogni altra celebra un’idea di bellezza autentica. Il sole, la brezza marina e le giornate trascorse all’aperto contribuiscono a creare quell’aspetto fresco e rilassato che oggi gli esperti definiscono “effortless beauty”, una bellezza apparentemente spontanea che nasce da gesti semplici ma mirati.

Come gestire l'umidità

Anche l’umidità, spesso considerata una nemica della piega, può essere gestita con qualche accorgimento. Trattamenti nutrienti e prodotti anti-crespo aiutano a mantenere la chioma disciplinata senza appesantirla, mentre un taglio ben studiato permette ai capelli di cadere in modo armonioso e naturale. Le scalature leggere, in particolare, valorizzano il movimento e rendono più facile ottenere un risultato ordinato senza ricorrere agli strumenti a caldo. Ecco una selezione di prodotti che possono aiutarvi a gestire i capelli in estate.

I prodotti consigliati

Detergente per capelli, restituisce idratazione dopo l’esposizione a sole, cloro e salsedine. Con Aquamaris Complex e oli di jojoba, girasole e cocco, elimina i residui, rimineralizza il cuoio capelluto e protegge dai danni ossidativi.

Siero senza risciacquo di nuova generazione che sfrutta una tecnologia biomimetica ispirata alla struttura naturale del capello, agisce su cute e lunghezze, contribuendo a rinforzare la fibra capillare e a migliorarne visibilmente forza, morbidezza e aspetto fin dalle prime applicazioni.

Olio elisir levigante per capelli bagnati e asciutti, nutre in profondità, dona morbidezza fino a 100 ore e una brillantezza intensa per 24 ore. Aiuta a controllare l’effetto crespo fin dal primo utilizzo e protegge i capelli dal calore grazie al sistema ghd heat protection.

Deterge delicatamente capelli e cuoio capelluto, eliminando le impurità senza alterare l’idratazione naturale. Grazie alla tecnologia SmartRelease, aiuta a riparare, rinforzare e proteggere le lunghezze, contrastando i danni visibili e la rottura della fibra capillare.

Trattamento dalla texture leggera e non oleosa, è ideale per controllare il crespo e donare luminosità duratura. Lascia i capelli morbidi, setosi e disciplinati per tutto il giorno, proteggendoli da umidità, raggi UV e calore fino a 230 gradi. Pratico da applicare, è perfetto anche per i ritocchi fuori casa.

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