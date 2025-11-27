Ecco cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app

L’energia degli Anni 80 con cui ci fa ballare. Le volte in cui si sente una tigre inquieta. La sfida ai maschi narcisi e la gioia di sentirsi sexy sul palco. Mentre l’album Ma io sono fuoco scala le classifiche e il suo tour appena partito nei palasport ha già molte date sold out, Annalisa parla con Grazia delle passioni che l’hanno cambiata.

E di come la ragazza insicura di un tempo è ora una donna che dà voce ai suoi sogni. «Sul palco io metto in piazza i miei sentimenti, la mia vita e le mie fragilità. E ai ragazzi che mi seguono vorrei che arrivasse il messaggio che anche loro possono liberarsi di ogni maschera».

Come fa lei, che per Grazia posa seducente, grintosa e femminile, ma sempre con un tocco da maschiaccio accanto a un'auto d'epoca, un modello raro degli Anni 80.